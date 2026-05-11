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El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

Alan Bonansea lleva convertidos tres goles con la camiseta de Colón, sin embargo hace seis cotejos que no marca. Pero su aporte colectivo prevalece por sobre lo individual

11 de mayo 2026 · 11:01hs
El 9 de Colón Alan Bonansea de destaca más por el aporte colectivo que en lo individual.

UNO Santa Fe / José Busiemi

El 9 de Colón Alan Bonansea de destaca más por el aporte colectivo que en lo individual.

Con 12 fechas disputadas y cuando muchísimo camino por recorrer, se podría afirmar que por caracterías y antecedentes, Alan Bonansea es el delantero más importante que tiene Colón desde que juega en la Primera Nacional.

Bonansea aporta más en lo colectivo que en lo individual

Y es que en 2024, el plantel tuvo a Axel Rodríguez y Javier Toledo como centrodelanteros, pero ninguno de ellos fueron influyente como lo es el exPatronato. Y a mediados de ese año se incorporó Genaro Rossi.

En el caso de Toledo, tuvo una primera rueda aceptable y terminó convirtiendo seis goles. En tanto que Rodríguez anotó tres y en la segunda mitad de la competencia no fue tenido en cuenta. Por su parte, Rossi convirtió dos goles.

Mientras que en el 2025, el Sabalero tuvo en el plantel a Emmanuel Gigliotti quien tuvo un buen arranque, pero se fue apagando, a Genaro Rossi y posteriormente se sumó Facundo Castro de muy pobre rendimiento.

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El Puma anotó siete goles y fue el más destacado, pero en el tramo final de la competencia no fue tenido en cuenta. En el caso de Rossi jugó muy poco y no convirtió. Mientras que el exNueva Chicago marcó un solo gol.

Por lo cual, Bonansea es el centrodelantero más influyente, aunque en este último tiempo se destacó más por el juego y el sacrificio que por la contundencia.

El 9 Sabalero viene aportando más en lo colectivo que en lo individual. Y es que 11 partidos jugados, anotó tres goles, pero con la particularidad, que lleva seis partidos y 557' sin convertir.

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El último gol que marcó Bonansea fue en la victoria como visitante ante Patronato por 2-0. Y los anteriores fueron en la derrota contra San Telmo 3-1 y en el triunfo 2-1 contra Deportivo Madryn.

Nadie puede poner en tela de juicio lo importante que es Bonansea para el equipo, de hecho en el primer gol ante All Boys termina asistiendo de cabeza a Federico Lértora.

Sin embargo, viene fallando en la definición, fueron varias las chances concretas que desperdició en los últimos partidos y eso sin dudas que es el aspecto a corregir, para el goleador al que todos reconocen, pero que debe reencontrarse con el gol.

Colón delantero Alan Bonansea
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