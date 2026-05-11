La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir "salarios dignos" y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Docentes, estudiantes, no docentes y autoridades de la UNL y la UTN marcharán este martes desde la Costanera hasta el Rectorado en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria. Denuncian pérdida salarial, desfinanciamiento y un “contexto insostenible”.

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles: reclaman financiamiento, salarios y la implementación de la ley aprobada por el Congreso

La comunidad universitaria de Santa Fe volverá a movilizarse este martes 12 de mayo en defensa de la universidad pública, la educación gratuita y la ciencia nacional, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que se replicará en distintas ciudades del país.

La convocatoria reunirá a docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe , quienes volverán a salir a las calles para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema.

Marcha y acto central

La movilización tendrá como punto de partida la sede de Telefe Santa Fe (ex Canal 13), en la bajada del Puente Colgante. Allí la concentración comenzará a las 16 y, desde ese lugar, la columna marchará por Bulevar Pellegrini hasta el Rectorado de la UNL, donde a las 17 se realizará el acto central con la lectura de un documento conjunto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles.

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La marcha se realizará bajo la consigna “La universidad no se apaga”, una frase que sintetiza el reclamo que desde hace meses viene creciendo en las universidades públicas de todo el país frente al ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

Desde la UNL remarcaron que el objetivo de la convocatoria es exigir la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero cuya implementación continúa siendo motivo de disputa entre las universidades y el Ejecutivo nacional.

La rectora de la UNL recibió al titular de la UTN en la previa de la marcha universitaria: salarios "indignos" y falta de financiamiento

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, aseguró en los últimos días que la movilización busca “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina” y sostuvo que el reclamo excede lo estrictamente presupuestario.

“Esta no es solamente una marcha en defensa de la educación pública, sino también por la democracia y la defensa de nuestros derechos”, expresó la titular de la casa de estudios.

En la misma línea, el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, quien días atrás visitó Santa Fe y mantuvo un encuentro con Tarabella, advirtió sobre el delicado escenario que atraviesa el sistema universitario argentino.

laura tarabella Laura Tarabella, actual rectora de la Universidad Nacional del Litoral. gentileza

“Las partidas para infraestructura, para obra, son cero en el país y en nuestra universidad también. Ciencia, técnica, investigación, extensionismo, programas concretos: no recibimos transferencias”, afirmó.

Soro sostuvo además que entre el 93 y el 94 por ciento del presupuesto universitario se destina actualmente al pago de salarios, aunque señaló que esos ingresos son “indignos” frente a la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo.

El deterioro salarial, un reclamo clave

El deterioro salarial es uno de los principales ejes del conflicto. Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL reveló que entre 2023 y 2025 el salario docente universitario perdió un 35,7 por ciento de su poder adquisitivo.

Según un informe de la UNL el salario docente universitario perdió un 35,7% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025

El estudio también expuso que el financiamiento universitario cayó un 28,9 por ciento en términos reales durante el mismo período, mientras que en universidades como la UNL el 96 por ciento de los recursos provenientes del Tesoro Nacional se destinan al pago de salarios.

universidad adul salarios La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles: reclaman financiamiento, salarios y la implementación de la ley aprobada por el Congreso gentileza

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrectora de la UNL, Liliana Dillon, advirtió que el deterioro salarial “aleja cada vez más” a los docentes universitarios de otros sectores de la economía y alertó sobre el impacto estructural que esto genera en el funcionamiento del sistema.

Multiples paros, clases abierta y abrazo simbólico

La crisis presupuestaria ya provocó múltiples medidas de fuerza durante el año. En las últimas semanas hubo paros de hasta seis días consecutivos, clases públicas, abrazos simbólicos al Rectorado y jornadas de visibilización organizadas por gremios docentes, centros de estudiantes y autoridades universitarias.

Desde ADUL, el gremio que nuclea a los docentes de la UNL, señalaron que la situación comienza a impactar de lleno en el calendario académico y advirtieron sobre renuncias, licencias sin goce de sueldo y el crecimiento del pluriempleo entre los trabajadores universitarios.

paro universitario Nueva jornada de lucha gentileza

“El conflicto podría escalar porque hay condiciones de desesperación”, afirmó el secretario general del gremio, Oscar Vallejos, quien además sostuvo que “nunca” habían perdido tanto poder adquisitivo como en la actualidad.

El dirigente también alertó sobre las consecuencias que el ajuste tiene sobre los estudiantes, especialmente aquellos que llegan desde otras localidades para cursar en Santa Fe.

“Las becas estudiantiles no permiten al estudiantado venir a Santa Fe. Somos una universidad regionalizada que recibe muchos estudiantes de afuera y este año la merma es muy grande”, explicó.

La inédita intimacion del gobierno a los rectores

La situación también genera preocupación en las autoridades académicas por el sostenimiento de la investigación científica, los programas de extensión y el mantenimiento de infraestructura.

En ese contexto, semanas atrás el Gobierno nacional intimó a las universidades públicas a presentar planes de contingencia para garantizar el dictado de clases durante los paros docentes, una decisión que generó fuerte malestar en el sistema universitario.

Desde la UNL calificaron el pedido como una situación “atípica” y anticiparon una respuesta coordinada entre todas las universidades nacionales.

“Creo que lo hacen en virtud de la fuerza que tiene el sistema universitario cuando se une”, sostuvo Tarabella al referirse al requerimiento oficial.

La marcha de este martes buscará volver a mostrar esa unidad. Participarán la Federación Universitaria del Litoral (FUL), ADUL, APUL, FAGDUT, centros de estudiantes y representantes de distintas facultades y unidades académicas.

La expectativa es que la movilización vuelva a tener una fuerte convocatoria social, como ocurrió en las anteriores Marchas Federales Universitarias, donde miles de personas se manifestaron en defensa de la educación pública.

Desde la organización insistieron en que el reclamo no se limita únicamente a la situación salarial, sino que apunta a garantizar el funcionamiento integral de las universidades nacionales y preservar uno de los sistemas educativos más valorados del país.

“La universidad pública argentina ha demostrado que es imprescindible para generar desarrollo, mitigar desigualdades y lograr condiciones más prósperas para la sociedad”, sostuvo Tarabella.

Con ese mensaje, la comunidad universitaria santafesina volverá este martes a las calles en una movilización que promete convertirse nuevamente en una de las principales expresiones de protesta contra el ajuste sobre la educación superior pública.