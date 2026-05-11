Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó los alcances del programa que abarca todos los impuestos provinciales y ofrece planes de hasta 12 cuotas sin intereses

En el marco de la compleja situación macroeconómica que atraviesa el país, el gobierno de la provincia de Santa Fe lanzó un plan especial de facilidades de pago destinado a empresas y familias con deudas en impuestos provinciales. El programa fue anunciado por el ministro de Economía, Pablo Olivares , y sus alcances fueron detallados este lunes por el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez , en diálogo con el programa Mañana UNO.

El funcionario fue claro respecto de los destinatarios: todos los contribuyentes —personas físicas y jurídicas— que registren deudas impositivas vencidas hasta el 31 de marzo de 2026 podrán adherirse al plan. "Ya sean empresas, ya sean contribuyentes, personas físicas, todos van a poder acceder", precisó Galíndez.

El plan abarca la totalidad de los impuestos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patentes e Instituto Becario, entre otros.

Las condiciones del plan

El programa ofrece diferentes modalidades de pago con condiciones accesibles:

— Planes de hasta 12 cuotas con 0% de interés por financiación, la opción más conveniente para quienes puedan cancelar en el corto plazo.

— Planes de hasta 36 cuotas con tasas de entre el 1,5% y el 2% mensual para quienes necesiten un horizonte de pago más extendido.

Trámite 100% online

Uno de los puntos destacados del programa es su accesibilidad digital. El trámite se realizará de forma completamente online a través del portal de la Administración Provincial de Impuestos (API), sin necesidad de concurrir a ninguna dependencia. Para adherirse, el contribuyente deberá contar con CUIT, clave fiscal y CBU bancaria. Galíndez anticipó que el sistema estará disponible entre mañana y pasado.

El contexto: caída de la actividad y recaudación

Consultado sobre si el programa responde también a una caída en la recaudación provincial, el subsecretario reconoció que "la merma en la actividad económica siempre tiene un impacto directo sobre la recaudación", aunque subrayó que la motivación central es acompañar a quienes producen y trabajan en la provincia. "Es momento para estar del lado de aquellos que producen y trabajan en Santa Fe", afirmó.

Galíndez también hizo referencia al impacto visible de la crisis en sectores como el comercio —con numerosos locales cerrados en el centro de las grandes ciudades— y la industria, y destacó que más de 10.000 empresas ya tomaron los créditos fiscales habilitados por la Ley Tributaria 2025, tanto por incorporación de nuevos empleados como por el pago de facturas de la EPE.

Un paquete integral de medidas

El funcionario encuadró el nuevo plan dentro de un conjunto más amplio de acciones dispuestas por el gobierno provincial para aliviar la carga financiera de los santafesinos. Entre ellas mencionó el programa de refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y bancos para empleados públicos y privados, los créditos fiscales para empresas que incorporen personal y las reducciones en Ingresos Brutos vinculadas al pago de la factura eléctrica de la EPE. "Son un conjunto de medidas que tienden a bajar la carga tributaria de aquellos que producen en la provincia de Santa Fe", sintetizó Galíndez.

La entrevista completa: