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Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

Colón retoma este martes los entrenamientos pensando en la visita del sábado a Estudiantes de Buenos Aires. El foco estará en Darío Sarmiento

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 19:16hs
Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

UNO Santa Fe | José Busiemi

Después de recuperar la sonrisa ante All Boys y volver a lo más alto de la zona A de la Primera Nacional, en Colón no hay demasiado tiempo para festejos. El calendario obliga a dar vuelta rápido la página y enfocarse en el próximo desafío: la visita del sábado a Estudiantes (BA), desde las 15.30, por la fecha 14.

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Luego del triunfo en el Brigadier López, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán decidió darle descanso al plantel este lunes para descomprimir tensiones y recuperar energías tras una semana que terminó siendo clave desde lo anímico. La actividad se retomará este martes en el predio, donde comenzará formalmente la preparación del próximo compromiso.

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El panorama de Colón

Uno de los focos estará puesto en la situación física de Darío Sarmiento, que pidió el cambio durante el segundo tiempo debido a una molestia y ahora será evaluado para determinar si se trató solamente de una sobrecarga o si existe algún inconveniente mayor.

Colón All Boys Darío Sarmiento
Colón poco el foco en Sarmiento.

Colón poco el foco en Sarmiento.

Más allá de esa situación, el panorama empieza a aclararse para el entrenador después de varias semanas complejas marcadas por lesiones y ausencias sensibles. Contar con la mayoría del plantel representa un alivio importante para un equipo que sintió mucho la baja de jugadores determinantes en distintos momentos del campeonato.

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En ese contexto, también crece la expectativa por la posible vuelta de Matías Godoy, después de ser noticia por la acción en una práctica en la que un juvenil terminó con una grave lesión.

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Con la cima nuevamente en su poder y la confianza renovada tras cortar la racha de tres partidos sin ganar, Colón intentará ahora sostener la recuperación en una salida siempre complicada como Caseros, donde buscará defender el liderazgo y seguir afirmando su candidatura al ascenso.

Colón Estudiantes (BA) Ezequiel Medrán
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