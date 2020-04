El comercio de Santa Fe reclama habilitación para vender online

Los comerciantes de la zona centro de la ciudad atraviesan un momento económico "crítico" desde hace tres semanas y se agrava con la extensión del aislamiento obligatorio, según describió Martín Salemi, presidente del Centro Comercial, a UNO Santa Fe. Buscan ser habilitados para la venta online de sus productos para salvar sus negocios.

"La extensión de la cuarentena golpea fuerte al comercio porque no le da ni siquiera la oportunidad de abrir su local para la venta online. Sumado a que los bancos no están dando los préstamos que realmente se necesitan, no son buenas las circunstancias. Además el comercio, con cero ingreso, incluso tiene que estar afrontando todo lo que es alquileres, salarios, gastos y demás cosas", describe Salemi sobre la situación.

En relación a los salarios de los empleados de comercio, relató que el sueldo de marzo que se está pagando desde abril, "se está pagando a cuentagotas" con lo que "se pudo recabar". Asimismo apuntó que algunos comerciantes "han podido acceder a algún tipo de financiación, otros lo han pagado con algún tipo de reserva e incluso cuantificado".

En esta línea advirtió con preocupación: "El gran interrogante es qué va a pasar con los sueldos de abril, en los primeros días de mayo. El gobierno nacional está hablando del salario mínimo vital y móvil pero un sueldo de empleado de comercio son entre unos 35 y 38 mil pesos de bolsillo y el Estado cubriría 16.800 así que ahí hay 20 mil pesos que no sabemos de dónde los va a sacar el comercio si estuvo todo el mes cerrado".

delivery barbijo cuarentena .jpg Imagen ilustrativa. El Centro Comercial de Santa Fe busca ser habilitado para la venta puerta a puerta. José Busiemi / UNO Santa Fe

Sobre los gastos que tienen los comerciantes de Santa Fe, describió: "Con el decreto que salió para los alquileres da la posibilidad al comercio de pagar lo que no puede a partir de septiembre, solo con intereses compensatorios del banco nación. Algunos locadores han reconocido parte del alquiler pero la gran mayoría no lo ha hecho. Es una situación complicada porque sin ingresos no se puede afrontar el 100 por ciento de todas las responsabilidades que tiene el comerciante".

En este contexto el presidente del Centro Comercial aseguró que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la provincia para encontrar una solución: "A partir del decreto del presidente del viernes, empezamos charlas al otro día con el ministro de la Producción de Santa Fe para poder implementar que los comerciantes puedan hacer venta puerta a puerta, poder empacar la mercadería para venta por canales alternativos como aplicaciones o páginas web y poder despacharlo por cadetería o correo".

"Estamos sufriendo una discriminación en cuanto a lo que hacen cadenas grandes de supermercados o Mercado Libre que tienen la posibilidad de vender cualquier tipo de artículo y el comerciante no lo puede hacer", destacó Salemi.

Por último, indicó el presidente del Centro Comercial: "Le presentamos al gobernador una propuesta de apertura y estamos esperando porque aparentemente según versiones estaría presentándole al jefe de Gabinete(Santiago Cafiero) la posibilidad de que la provincia de Santa Fe adhiera a que se habilite a los comercios la la venta online".