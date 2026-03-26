Colón viaja a Paraná: operativo preventivo y rechazo al público neutral

Desde Seguridad de Santa Fe detallaron el esquema para el partido entre Colón y Patronato, cuestionaron el uso de hinchas “neutrales” en una misma tribuna.

En la antesala del cruce entre Colón y Patronato en Paraná, el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos , Fernando Peverengo , brindó precisiones sobre el operativo previsto y fijó una postura tajante respecto al público neutral , un tema que genera controversia en la previa de este encuentro por la Primera Nacional.

Según declaró en Sol Play (FM 91.1) , uno de los puntos centrales del dispositivo estará en el túnel subfluvial, donde se espera un importante flujo de hinchas sabaleros. En ese sentido, Peverengo aclaró que la presencia policial será “netamente visual y preventiva”, descartando controles invasivos. “No va a haber una sobreactuación policial por un partido de fútbol”, sostuvo, y agregó que el objetivo es “buscar un marco seguro” sin interferir en la circulación habitual de quienes no viajan al evento.

En la misma línea, explicó que no habrá requisas: “No vamos a hacer cacheos ni mucho menos”, y remarcó que el operativo apunta a acompañar el traslado, contemplando también a quienes utilizan la conexión Santa Fe-Paraná por otros motivos.

Preocupación por la falta de coordinación con Entre Ríos

Otro de los puntos que encendió una señal de alerta es la escasa articulación con las autoridades entrerrianas. Según indicó el funcionario, hasta el momento no hubo contacto directo para coordinar el operativo conjunto. “Con nosotros no habló nadie”, afirmó, y añadió que solo recibieron información básica sobre accesos a la ciudad. Esta situación genera inquietud, sobre todo por antecedentes de partidos anteriores con conflictos posteriores.

Seguridad rechaza el público neutral en el fútbol argentino

En paralelo, Peverengo fue categórico al referirse a la modalidad de público neutral, prevista para este encuentro. Desde el área que conduce, la postura es clara: no acompañan ese esquema. “Nosotros desistimos desde un primer momento de esa hipótesis. No la compartimos”, afirmó, y fue más allá: “El público neutral no existe en el fútbol argentino”. El funcionario argumentó que mezclar hinchas en un mismo sector puede derivar en situaciones difíciles de controlar. “Prefiero individualizar y saber por dónde van a venir los visitantes… y no mezclar todo”, explicó.

Peverengo advirtió que la convivencia de parcialidades en un mismo espacio representa un riesgo operativo. “Meter hinchas de dos equipos que están disputando el partido en la misma tribuna… es un despropósito”, sostuvo. Para graficar su postura, recordó situaciones concretas: “No están dadas las condiciones hoy en el fútbol argentino”, remarcó, al tiempo que insistió en la necesidad de organizar los partidos con hinchadas diferenciadas y controladas.

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El mensaje a los hinchas de Colón que viajan a Paraná

Finalmente, el funcionario envió un mensaje directo a los simpatizantes sabaleros que cruzarán a Entre Ríos. El pedido es claro: priorizar el comportamiento y evitar incidentes. “Que vayan a disfrutar del evento deportivo”, señaló, aunque advirtió que cualquier conducta indebida puede derivar en sanciones: “Después no van a entrar cuando vuelva Colón de local”.