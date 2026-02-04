El dúo argentino El Zar, conformado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra), llega a Santa Fe presentando su quinto álbum de estudio, «Paradiso», un trabajo que consolida su evolución hacia un pop-rock vibrante y melódico, cargado de estribillos pegadizos y una estética retro que invita a recorrer caminos abiertos.
El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"
El Zar se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 27 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
«Paradiso», producido por El Zar junto a colaboradores de renombre como Nicolás Btesh (Conociendo Rusia, Malena Villa), se grabó entre Buenos Aires y otros estudios, manteniendo la obsesión por el detalle que caracteriza al dúo.
