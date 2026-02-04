Uno Santa Fe | Escenario | Pablo Giménez

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

El Zar se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 27 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

El dúo argentino El Zar, conformado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra), llega a Santa Fe presentando su quinto álbum de estudio, «Paradiso», un trabajo que consolida su evolución hacia un pop-rock vibrante y melódico, cargado de estribillos pegadizos y una estética retro que invita a recorrer caminos abiertos.

«Paradiso», producido por El Zar junto a colaboradores de renombre como Nicolás Btesh (Conociendo Rusia, Malena Villa), se grabó entre Buenos Aires y otros estudios, manteniendo la obsesión por el detalle que caracteriza al dúo.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 (Miércoles a Domingos de 18 a 00 hs)

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Pablo Giménez Santa Fe Tribus Club de Arte El Zar
