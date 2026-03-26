Scaloni confirmó a Messi en los amistosos y analizó el futuro de la Selección

El DT de la Selección argentina aseguró que Messi jugará ante Mauritania y Zambia, explicó la ausencia de la Finalissima y detalló la planificación del Mundial.

El entrenador de la Selección argentina , Lionel Scaloni , confirmó la presencia de Lionel Messi en los próximos amistosos frente a Mauritania y Zambia , y brindó definiciones clave sobre la planificación del equipo , la ausencia de la Finalissima y los desafíos de cara al Mundial 2026 , en una conferencia cargada de análisis y proyección.

Una de las principales definiciones del entrenador fue la presencia del capitán en ambos encuentros. “ Sí, va a jugar los dos partidos ”, aseguró Scaloni, despejando cualquier duda sobre la participación de Messi en esta doble fecha. Además, destacó lo que representa tenerlo dentro del plantel: “ Es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá ”, expresó, en relación al impacto que genera el rosarino tanto dentro como fuera del campo.

Sin Finalissima

Otro de los puntos relevantes fue la confirmación de que no se disputará la Finalissima en el corto plazo, lo que obligó a modificar la agenda del equipo. “No se pudo llegar a un acuerdo para disputarla… y no estaba pensado no jugarla”, explicó Scaloni, quien remarcó que la situación excede lo deportivo.

“Hay una situación que hace que el fútbol pase a ser un tema secundario”, agregó, evitando profundizar en las razones, pero dejando en claro que la decisión no dependió exclusivamente del cuerpo técnico. Ante este escenario, Argentina optó por sumar nuevos rivales y mantener la actividad competitiva.

La base del plantel y el seguimiento de nuevos jugadores

En cuanto a la conformación del equipo, Scaloni dejó en claro que existe una estructura consolidada, aunque sin cerrar la puerta a nuevas incorporaciones. “En principio la base está, pero seguiremos viendo jugadores”, sostuvo, marcando que el rendimiento individual será determinante en la lista final.

El entrenador también hizo hincapié en la importancia de ampliar el universo de futbolistas: “Hay chicos que no han venido y los estamos siguiendo”, explicó, en referencia a jóvenes que podrían sumarse en el futuro.

Más allá de los amistosos, el foco del cuerpo técnico está puesto en el trabajo a largo plazo. Scaloni resaltó la importancia de aprovechar cada instancia de entrenamiento. “Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera”, afirmó. En esa línea, adelantó que buscará distintas variantes dentro del plantel: “Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos”, señaló, apuntando a mantener la competitividad del equipo campeón del mundo.

El Mundial 2026 y la dificultad de repetir el título

Al proyectar el futuro, Scaloni evitó caer en el exitismo y remarcó la complejidad del próximo Mundial. “Pensar en repetir es difícil”, aseguró, y agregó: “El Mundial es terriblemente complicado y los rivales nos jugarán diferente”. También destacó la paridad a nivel internacional: “No menos de diez selecciones pueden ganarlo”, advirtió, subrayando el alto nivel de competencia.

Juveniles, identidad y el rol del entrenador

El técnico también valoró el aporte de los más jóvenes y la necesidad de darles oportunidades dentro del proceso. En ese sentido, mencionó el seguimiento de talentos y la importancia de sostener una identidad de juego. Finalmente, dejó una definición que refleja su vínculo con el equipo: “Soy un hincha puesto en el banco. Disfruto viendo a nuestros jugadores”.