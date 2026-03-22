Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Rodrigo Alonso tiene 24 años y fue atacado por motochorros que intentaron sustraerle su vehículo. Recibió disparos en ambas piernas

Esta madrugada de domingo, alrededor de las 6 , un joven de 24 años fue emboscado y baleado por delincuentes que intentaron robarle su moto mientras circulaba en cercanías del puente Colgante Marcial Candioti .

La víctima, identificada como Rodrigo Nahuel Alonso , logró resistir el asalto, pero ante la imposibilidad de concretar el robo, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó en reiteradas oportunidades antes de escapar junto a su cómplice.

A pesar de las heridas, el joven aceleró y logró escapar del lugar, trasladándose por sus propios medios hasta el hospital Cullen, donde fue asistido de urgencia.

Baleado

Los efectivos del Destacamento N° 11 del hospital observaron su llegada a la explanada sobre avenida Freyre, donde presentaba heridas sangrantes en ambas piernas. Tras identificarse y relatar lo ocurrido, fue trasladado en camilla al shockroom.

Los médicos constataron que los impactos de bala no comprometieron zonas vitales. Presentaba lesiones en el muslo de la pierna derecha y en la pantorrilla de la pierna izquierda, por lo que se le realizaron curaciones y se logró detener las hemorragias. El paciente quedó internado en observación y, según el parte médico, no presenta riesgo de muerte.

jovenes boliches.jpg Jóvenes en la zona de los boliches gentileza

Investigación en marcha

Tras el ingreso del herido, los policías dieron aviso a la central de emergencias 911, lo que motivó un operativo en la zona del ataque. Intervinieron efectivos de la Comisaría 25° y de la Brigada Motorizada, quienes se desplegaron tanto en el puente Colgante como en inmediaciones de los boliches sobre la ruta nacional 168.

Los agentes realizaron una búsqueda de testigos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas en el sector, que podrían haber registrado el violento episodio.

Intervención judicial

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó relevar el estado de salud de la víctima, avanzar en la identificación de testigos y proceder al secuestro de imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer el ataque y dar con los autores.