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Scaloni habló sobre el rumor de la vuelta de Di María: "Es una etapa que creo está terminada"

El DT habló sobre el futuro de Ángel Di María en la Albiceleste, destacó su presente en Central, pero aseguró que su ciclo en el seleccionado ya terminó.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 18:58hs
Lionel Scaloni invitó a seguir disfrutando a Lionel Messi y Ángel Di María en la Selección Argentina.

Prensa AFA

Lionel Scaloni invitó a seguir disfrutando a Lionel Messi y Ángel Di María en la Selección Argentina.

En la antesala de los amistosos de la Selección argentina, el entrenador Lionel Scaloni fue claro al referirse a la posibilidad de un regreso de Ángel Di María. Pese al gran nivel que muestra en Rosario Central, el técnico descartó su vuelta y consideró que su etapa en el equipo nacional ya está cerrada.

Scaloni descartó el regreso de Di María a la Selección

Ante la consulta sobre un posible retorno de Di María, Scaloni no dejó lugar a especulaciones y fue directo en su respuesta, bajando las expectativas que se habían generado en torno al tema. “Es un tema más del ambiente que de él. Él lo dejó en claro… Hoy no está”, explicó el entrenador, marcando que la decisión ya fue tomada y respetada por todas las partes.

Además, reafirmó su postura con una frase contundente: “Es una etapa que creo está terminada. Así lo hemos entendido”, dejando en claro que no forma parte de los planes actuales del seleccionado.

El presente de Di María en Rosario Central ilusiona a los hinchas

El buen rendimiento de Di María desde su regreso a Rosario Central reavivó la ilusión de muchos fanáticos, que soñaban con volver a verlo con la camiseta albiceleste. El extremo mostró un nivel destacado, incluso con un rol más creativo dentro del equipo, aportando desequilibrio y generación de juego, lo que alimentó versiones sobre una posible reconsideración de su retiro. Sin embargo, desde el cuerpo técnico mantienen firme la postura de respetar la decisión tomada tras la Copa América 2024.

Una relación intacta entre Scaloni y Di María

Más allá de lo futbolístico, Scaloni dejó en claro que el vínculo personal con el jugador sigue siendo excelente. “Tengo la mejor relación con él. Me felicitó para Año Nuevo”, reveló el DT, descartando cualquier tipo de conflicto o distanciamiento. También se mostró satisfecho con el presente del futbolista: “Estoy feliz por su presente. Se lo nota feliz y eso es lo más importante”, agregó.

La figura de Di María fue determinante en uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del seleccionado. Formó parte clave de la conquista de múltiples títulos, incluyendo la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de su despedida tras la Copa América 2024. Con más de 140 partidos disputados y un rol protagónico en finales decisivas, su legado quedó marcado en la historia grande del fútbol argentino.

Una despedida emotiva y el cierre de un ciclo

Antes de su retiro, Di María tuvo una despedida cargada de emoción en el estadio Monumental, donde fue ovacionado por hinchas, compañeros y cuerpo técnico. Ese reconocimiento simbolizó el cierre de una etapa dorada, que ahora, según dejó en claro Scaloni, no tendrá un nuevo capítulo.

Ojalá siga jugando como hasta ahora”, concluyó el entrenador, dejando en claro que el deseo pasa por ver brillar a Di María, aunque ya no sea con la camiseta de la Selección argentina.

Di María Lionel Scaloni Selección Argentina DT
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