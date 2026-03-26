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Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión se prepara para el debut en la Copa Argentina ante Agropecuario con todo definido en cuanto a las autoridades.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 10:34hs
Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su debut en la Copa Argentina. La organización oficializó que Sebastián Zunino será el árbitro principal del duelo frente a Agropecuario, equipo que milita en la Primera Nacional, por los 32avos de final.

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El encuentro se disputará el lunes 30 de marzo a las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, cancha de Newell's Old Boys.

El cuerpo arbitral estará integrado por José Castelli y Joaquín Badano como asistentes, mientras que Gabriel Gutiérrez será el cuarto árbitro.

Un antecedente reciente positivo para Unión

El historial de Zunino dirigiendo a Unión presenta un balance equilibrado, aunque con un dato alentador reciente. En total, lo arbitró en seis oportunidades, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

CUADRO ZUNINO
El récord de Sebastián Zunino como árbitro de Unión.

El récord de Sebastián Zunino como árbitro de Unión.

El último antecedente es favorable: victoria 2-1 ante Instituto de Córdoba, el 1 de marzo de este 2026, en Alta Córdoba. Además, su primer partido con el Tatengue también fue con triunfo: 1-0 frente a Arsenal de Sarandí en 2022, con gol de Mauro Luna Diale.

Los empates se registraron ante Instituto (1-1 en 2024) y Belgrano de Córdoba (1-1 en Santa Fe en 2025), mientras que las derrotas fueron frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y ante Racing Club en Avellaneda, ambas en 2024.

Sin margen de error

Para el equipo de Leonardo Madelón, el objetivo será claro: avanzar de fase en un torneo que no da segundas oportunidades. En caso de empate en los 90 minutos, la clasificación se definirá directamente desde el punto penal.

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Con ese escenario, el cuerpo técnico no guardará nada y pondrá en cancha lo mejor disponible, sin especular con cargas físicas.

Un partido que puede marcar el rumbo

El cruce ante Agropecuario aparece como una prueba importante para Unión, no solo por la Copa Argentina, sino también por la necesidad de sostener su competitividad en todos los frentes.

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Con árbitro confirmado y escenario definido, el Tatengue ya empieza a jugar su primer partido decisivo del semestre, donde buscará levantar cabeza tras la última y dura derrota ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Unión Copa Argentina Sebastián Zunino
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