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Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Los cuatro heridos están internados en el hospital Cullen. Los agresores escaparon y la fiscal María Laura Urquiza investiga el caso

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de marzo 2026 · 11:25hs
Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

El domingo terminó con cuatro heridos en Sauce Viejo. A las 19, un violento enfrentamiento a balazos estalló en el barrio La Barranquera y dejó un tendal: un adolescente de 15 años, dos hombres de 40 y un joven de 26, todos con heridas de bala o de arma blanca. Los responsables escaparon y permanecen prófugos. La investigación quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza.

Los heridos

Entre las víctimas se encuentran M. D. R., de 15 años, con una herida de arma blanca en un brazo; Pablo Rossi, de 40, con heridas de bala en el cuerpo; Fernando Eroski, de 40, con herida de bala en la cabeza; y Jonatan González, de 26, con heridas de bala en el pulmón y en la cabeza. Los casos de Eroski y González eran los más comprometidos al momento del traslado.

Los cuatro fueron llevados por ambulancias del SIES 107 al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde los recibió el equipo de Emergentología. Todos quedaron internados en observación.

La denuncia

La detonación de disparos en pleno fin de semana largo sorprendió tanto a residentes permanentes como a propietarios de casas de descanso que disfrutaban junto a sus familias. Los gritos que llegaban desde la calle alertaron al vecindario, y fueron los propios vecinos quienes levantaron el teléfono y llamaron a la central de emergencias 911 para denunciar la situación y exigir presencia policial.

El operativo policial

Minutos después llegaron al lugar oficiales de los Comandos Radioeléctricos de Sauce Viejo y de Santo Tomé en apoyo, junto a efectivos de la Comisaría 19° de Sauce Viejo. Al arribar hallaron a los cuatro heridos, a quienes un médico en ambulancia atendió en el lugar antes del traslado al Cullen.

Los oficiales de Cuerpos y Orden Público preservaron la zona, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de identificar a todos los participantes del enfrentamiento, tanto los heridos como los que lograron escapar.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención a la fiscal Urquiza. La funcionaria ordenó identificar a las víctimas, recabar informes médicos sobre el estado y pronóstico de cada uno, localizar testigos y secuestrar las imágenes de las cámaras de la zona.

Los peritajes criminalísticos

Los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI llevaron a cabo los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar de los hechos, en el marco de la investigación destinada a establecer las responsabilidades de todos los involucrados: los cuatro heridos internados en el Cullen y los autores que, hasta el momento, permanecen prófugos.

Sauce Viejo Barrio adolescente
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