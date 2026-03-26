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Unión pone en marcha la venta de entradas para su debut en Copa Argentina ante Agropecuario

Confirmaron precios, días y modalidades para el partido de Unión en Rosario, mientras el equipo de Leonardo Madelón se prepara para un cruce eliminatorio clave.

26 de marzo 2026 · 17:34hs
Unión pone en marcha la venta de entradas para su debut en Copa Argentina ante Agropecuario

Prensa Unión

Unión oficializó toda la información vinculada a la venta de entradas para su estreno en la Copa Argentina, donde enfrentará a Agropecuario por los 32avos de final. El encuentro se disputará el lunes 30 de marzo a las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en un compromiso decisivo que genera gran expectativa entre los hinchas tatengues.

Venta de entradas Unión vs Agropecuario

De acuerdo a lo informado por la institución, la venta se iniciará el domingo 29 de marzo, entre las 11 y las 18, y continuará el lunes 30, en el horario de 10 a 17, en la previa del partido. Las localidades podrán adquirirse en las boleterías ubicadas sobre Bulevar Pellegrini, uno de los puntos habituales de expendio para el público rojiblanco. En cuanto a los valores, el club estableció la siguiente escala:

  • Popular: $50.000
  • Menores (hasta 11 años): $40.000
  • Platea: $70.000

Asimismo, se informó que estarán habilitados los pagos en efectivo, tarjeta de débito y sistema QR, lo que facilitará el acceso a los hinchas.

Unión moviliza a su gente para viajar a Rosario

Bajo el lema “A Rosario, Tatengue”, la institución comenzó a promover el acompañamiento de sus simpatizantes para este encuentro en sede neutral, que tendrá lugar en el estadio Marcelo Bielsa. Se espera un importante marco de público rojiblanco, en línea con lo que suele generar la Copa Argentina en cada una de sus presentaciones.

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LEER MÁS: Unión y el fixture que afrontará ante Riestra, Estudiantes, Newells y Vélez

Unión y un cruce decisivo en la Copa Argentina

El equipo conducido por Leonardo Madelón afrontará este partido con la premisa de avanzar a los 16avos de final, en una instancia que no admite margen de error. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá mediante remates desde el punto del penal, lo que agrega un condimento extra a un duelo que puede resultar determinante en el semestre de Unión.

Unión Copa Argentina Agropecuario Leonardo Madelón Rosario
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