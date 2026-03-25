La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Una mujer de 27 años fue detenida por ejercer como médica sin título en el Samco de San José de la Esquina. La maniobra fue detectada por una irregularidad en su matrícula y confirmada por el Colegio de Médicos

La mujer oficio de doctora durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

En las últimas horas, en la localidad de San José de la Esquina , departamento Caseros, y por causas que son materia de investigación policial y judicial , fue detenida una mujer de 27 años acusada de ejercer la medicina sin título habilitante ni matrícula profesional . La sospechosa se desempeñaba en el Samco local , en un hecho tipificado como delito en el Código Penal Argentino bajo la figura de “ejercicio ilegal de la medicina” .

Actualmente, la causa avanza en dos carriles. Por un lado, se espera la audiencia imputativa donde se le atribuirá formalmente el delito a la mujer aprehendida. Por otro, se investiga la identidad de todos los pacientes atendidos por la presunta falsa médica y las posibles consecuencias en su salud derivadas de esas intervenciones.

Denuncia

El alerta que dio origen a la investigación surgió a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda. A partir de allí, intervinieron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por falsificación de documento público y uso de documentación adulterada, vinculada a inconsistencias en la matrícula profesional presentada.

Las primeras sospechas fueron confirmadas cuando el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe detectó fehacientemente la anomalía y la informó a las autoridades judiciales.

De colaboradora a médica, sin escalas

Según los primeros indicios, la mujer se incorporó como colaboradora del Samco durante la pandemia, en el año 2020. Sin embargo, en mayo de 2025 aseguró haberse recibido de médica y comenzó a desempeñarse como profesional.

La situación generó sospechas cuando un médico con amplia trayectoria detectó una incongruencia entre su edad y el número de matrícula, ya que este sistema es correlativo y permite estimar la antigüedad del profesional.

Con estos elementos, la fiscalía ordenó a la PDI realizar allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre calle J. J. Paso al 2000, en San José de la Esquina. Durante los procedimientos, se secuestró documentación adulterada en un caso y documentación apócrifa (falsa) en otro.

Aprehendida y delito imputado

Tras la requisa y el análisis de las pruebas recolectadas, un magistrado del Colegio de Jueces ordenó la aprehensión de la mujer. La sospechosa quedó privada de su libertad, fue identificada y se le formó causa como presunta autora del delito de ejercicio ilegal de la medicina.

Consecuencias investigadas

La fiscalía tomó contacto con la dirección médica del Samco de San José de la Esquina para determinar la identidad de todas las personas atendidas, los tratamientos indicados y las posibles secuelas en la salud.

Esta línea investigativa recién comienza y no se descarta que puedan surgir consecuencias graves o nefastas en algunos pacientes, según indicaron fuentes de la PDI.

• LEER MÁS: Tres perros ingresaron a un criadero de pollos en Recreo, mataron a 3.000 aves y provocaron pérdidas millonarias