Falleció Harald V, rey de Noruega, a los 89 años de edad

El rey se encontraba hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre. Será reemplazado por el príncipe heredero Haakon

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años de edad, según informó este viernes el Palacio Real . Su salud se deterioró el pasado fin de semana mientras se encontraba hospitalizado, había informado el domingo la Casa Real de Noruega , que detalló que el rey estaba recibiendo antibióticos por una infección bacteriana en la sangre.

El rey Harald V de Noruega murió a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía ingresado desde hacía seis días. El monarca sufría una infección bacteriana en la sangre que se había agravado en los últimos días.

El rey estaba internado desde hacía seis días

El monarca de 89 años fue ingresado el 17 de agosto al Rikshospitalet, que forma parte del Hospital de la Universidad de Oslo y brinda atención médica altamente especializada.

Recientemente, el rey había recibido tratamiento para anemia hemolítica, explicaron desde el Palacio. En ese sentido, el tratamiento causó acumulación de fluidos en su cuerpo, por lo que requirió atención hospitalaria.

Harald V, que ascendió al trono de Noruega en 1991, experimentó varios problemas de salud en los últimos años y en marzo de 2024 le colocaron un marcapasos.

"Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el Rey Harald falleció hoy. El Rey Harald falleció en paz en el Hospital Universitario de Oslo el viernes 28 de agosto a las 6.35 de la mañana", reza el comunicado divulgado por la Casa Real este viernes.

Su fallecimiento pone fin a un reinado marcado por su firme compromiso con la nación escandinava y con la sociedad noruega. Fuentes oficiales habían informado del delicado estado de salud del monarca, que en los últimos años había sufrido diversos problemas médicos.

El rey Harald V permanecía hospitalizado desde el 17 de agosto debido a una anemia hemolítica, una afección en la que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que se pueden reemplazar.

Su familia acudió rápidamente a su lado el jueves después de que el palacio anunció que su estado se había vuelto "extremadamente grave" y según se informó, el príncipe heredero Haakon permaneció a su lado durante la noche.

El príncipe Haakon, hijo del rey, es el heredero al trono de Noruega

Harald, que ascendió al trono en 1991, había sufrido varios problemas de salud en los últimos años y le habían implantado un marcapasos, pero descartó repetidamente la abdicación debido al juramento vitalicio que prestó ante el Parlamento.

Los asistentes a las muestras de duelo lo describieron como un monarca cálido e inclusivo que había ayudado a unir a Noruega, mientras que el primer ministro Jonas Gahr Støre canceló un viaje previsto a Alemania debido al deterioro del estado de salud del rey.

Un rey unificador a través de décadas de cambio

El rey Harald V siguió siendo una figura popular y unificadora a lo largo de sus 35 años de reinado, ayudando a modernizar la monarquía noruega al tiempo que la guiaba a través de momentos de tragedia nacional y en sus últimos años, de escándalos familiares.

Durante siglos, Noruega compartió monarcas con Dinamarca y posteriormente, con Suecia, lo que significaba que sus familias reales residían en gran medida fuera del país. Esto cambió tras la independencia total de Noruega en 1905, y el nacimiento de Harald cerca de Oslo en 1937 lo convirtió en el primer príncipe nacido en Noruega en más de 500 años.

Tenía tres años cuando la Alemania nazi invadió Noruega en 1940 y huyó con su madre y sus hermanas a Suecia y luego a Estados Unidos, mientras que su padre y su abuelo se exiliaron en Reino Unido. La familia regresó a Noruega después de la guerra, en 1945.

Harald asistió a escuelas públicas, se formó en la academia militar de Noruega y estudió en la Universidad de Oxford. Navegante de gran talento, representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos y posteriormente ganó un campeonato mundial.

En 1968 se casó con Sonja Haraldsen, su novia de la infancia, tras un periodo de nueve años para obtener la aprobación de su padre. La pareja tuvo dos hijos, Märtha Louise y Haakon.

Harald sucedió a su padre, el rey Olav V, en 1991, adoptando el lema real: "Todo por Noruega".

"Noruega eres tú, Noruega somos nosotros"

A pesar de tener poderes constitucionales limitados, se hizo conocido por su capacidad para unir al país en momentos difíciles. Tras el asesinato de 77 personas por Anders Behring Breivik en 2011, Harald declaró que "la libertad es más fuerte que el miedo".

También defendió una Noruega cada vez más diversa, cosechando elogios generalizados por un discurso pronunciado en 2016 en el que acogía a las personas LGBTQ+, a los inmigrantes y a las diferentes creencias religiosas.

Su discurso versó sobre la inclusión y la unidad nacional, en el que dijo: "Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí".

El rey también expresó su apoyo a los inmigrantes y a las personas de diferentes credos, antes de decir: "Noruega eres tú. Noruega somos nosotros".

Este viernes, la bandera del Palacio Real de Oslo ondeaba a media asta, mientras el público se congregaba en el exterior para depositar flores y rendir homenaje al rey Harald V.

Ahora, tras la muerte del monarca, será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.