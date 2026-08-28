No se pudo completar la primera fecha del Torneo Clausura de ascenso

Por el primer capítulo del Clausura de Primera B, Loyola derrotó a Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines, mientras que El Pozo con Floresta fue suspendido por la agresión que recibió el árbiro Oscar Loza

Loyola se impuso a Los Juveniles por 2 a 1 por la Zona Repechaje del ascenso liguista.

La primera fecha del Torneo Clausura de Primera B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol quedó incompleta , a pesar de que fueron programados para esta semana los dos cotejos que estaban postergados. Por la Zona Repechaje, en barrio Yapeyú, en el norte de la ciudad, Loyola cosechó un gran triunfo por 2 a 1 sobre Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines bajo el arbitraje de Leandro Rotela. Por su parte, el cruce que debían sostener El Pozo con Atlético Floresta en el estadio Japo Miguel Acevedo, fue suspendido a los 25 minutos del complemento, cuando el local se imponía por 2 a 1.

En esa situación el árbitro Oscar Loza, sufrió una agresión por parte de un jugador de El Pozo, y eso obligó a la suspensión del partido. El Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina ya tomó cartas en el asunto, envió al club local y al jugador Lautaro Sancuns para que realicen los descargos respectivos de los terribles hechos acontecidos el miércoles por la noche. Algo que no se puede permitir es la violencia dentro de los campos de juegos, y si hubo alguna situación de agresión deberá ser sancionada con rigor.

Hasta el momento en dicho cotejo lo ganaba el local con dos goles de Uriel Barros, mientras que para el conjunto de Santo Tomé descontó Benjamín Lapalma. El informe del árbitro Oscar Loza ya fue elevado al Tribunal de Disciplina, para determinar cual es la sanción al infractor y también al club, y saber también cómo quedará el resultado del encuentro.

Se viene la segunda fecha del ascenso

Este sábado 29 de agosto, a partir de las 16, en la Zona Campeonato, Nuevo Horizonte con Belgrano de Coronda (Alejandro Aguilera), Pucará con Los Canarios (Oscar Loza), San Cristóbal con Banco Provincial (Gabriel Ibarra), Defensores de Alto Verde con Santa Fe FC (Leandro Vivas), El Cadi de Rincón con Atenas de Santo Tomé (Leandro Rotela). Las posiciones se encuentran así: Santa Fe FC, Nuevo Horizonte, Defensores de Alto Verde y San Cristóbal 3; Atenas y Belgrano 1; Banco Provincial, Los Canarios, Pucará y El Cadi de Rincón 0.

En la Zona Repechaje jugarán Los Piratitas con Arroyo Leyes (Iván Chazarreta), Don Salvador con Loyola (Bruno Levatti), Los Juveniles con Vecinal Gálvez (Facundo Benelli), Deportivo Agua con El Pozo (Valentín Córdoba) y Floresta con Defensores de Peñaloza (Gustavo Vergara). Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Don Salvador, Arroyo Leyes y Loyola 3; Vecinal Gálvez, Floresta, Deportivo Agua, Los Juveniles, Defensores de Peñaloza y Los Piratitas 0.

Continúa la disputa del capítulo dos del Lautaro Fagioli

Este viernes 28 de agosto tendrá su continuidad la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli. A partir de las 15.30, en el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe jugará con La Salle Jobson con el arbitraje de Joaquín Urbani. A partir de las 21.30, en el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti jugará con Ciclón Norte de Cayastá con el control de Carlos Céspedes.

La Salle Jobson visitará a Unión en el predio Nery Pumpido este viernes por el Clausura Lautaro Fagioli.

El sábado 29 de agosto desde las 16 completarán: Colón con Ateneo Inmaculada (Rubén Fernández), Universidad del Litoral con Deportivo Nobleza (Matías Pereyra), Newell´s con Las Flores II (Ignacio Castellano), Náutico El Quillá con La Perla del Oeste en Independiente de Santo Tomé (Lucas Muga), y Nacional con Deportivo Santa Rosa (Nicolás Mottier).

Las posiciones de la Zona A están del siguiente modo: Cosmos y Colón de San Justo 4; Juventud Unida y Universidad 3; Independiente 2, Ateneo Inmaculada y Nobleza de Recreo 1; Las Flores II, Newell´s, Colón y Sportivo Guadalupe 0. En la Zona B de este modo: Sanjustino 6; Unión, Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Perla del Oeste y La Salle Jobson 3; El Quillá y Ciclón Racing 1; Nacional, Ciclón Norte y Academia Cabrera 0.

Síntesis

Loyola 2- Los Juveniles 1

Loyola: Elías Stauffer, Paulo Gamarra, Leonel Patiño, Gustavo Acosta, Nicolás Castañeda, Emiliano Navarro, Antony Alegre, Jonatan Teves, Ariel Franco, Elías Rubio, Héctor Rivas y Ulises Romero. DT: Julio Acevedo.

Los Juveniles: Jorge Quiroga, Juan Cruz Ponce, Bruno Martínez, Benjamín Moreyra, Ángel Busto, Alejandro Escobar, Elías Gómez, Ezequiel Ledesma, Nahuel Leguizamón, Juan Montenegro y Pablo Dudrecica. DT: Ezequiel Bosio.

Goles: Antony Alegre y Héctor Rivas (L); Juan Montenegro (LJ).

Cambios: Tiziano Brussa x Acosta, Nicolás Aguiar x Rivas (J); Carlos Cáceres x Ledesma, Pizarro x Escobar, Ulises Bosio x Leguizamón, Nazareno Ovelier x Gómez, Nahuel Romero x Quiroga (LJ).

Amonestados: Lenoel Patiño, Emiliano Navarro y Jonatan Teves (L); Benjamín Moreyra y Alejandro Escobar (LJ).

Cancha: Loyola.

Árbitro: Leandro Rotela (LSF).