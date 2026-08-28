Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Unión ya informó a la AFA la grave lesión de Lautaro Vargas y aguarda la autorización para incorporar. Cuál es la prioridad y cuál la alternativa.

Unión avanza en la búsqueda del refuerzo que podría incorporar de manera excepcional luego de la grave lesión que sufrió Lautaro Vargas. El club ya comunicó formalmente a la AFA la condición física del lateral derecho y ahora aguarda el correspondiente visto bueno para quedar habilitado a realizar una incorporación fuera del mercado de pases.

Una vez que Unión reciba la autorización, tendrá 10 días para concretar la llegada de un futbolista en reemplazo del jugador lesionado. La posibilidad de sumar está contemplada a partir de la lesión de gravedad de Vargas, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá afrontar un largo período de recuperación.

Sin embargo, la idea del cuerpo técnico no sería salir directamente a buscar un lateral derecho para cubrir la ausencia de Vargas. La prioridad pasa por reforzar el mediocampo, puntualmente con un volante central de contención, con características defensivas y capacidad para ocupar el puesto de número cinco.

La lesión de Mosqueira también condicionó el panorama en Unión

La decisión de Unión está directamente relacionada con otra baja de peso que sufrió el plantel: Joaquín Mosqueira estará alrededor de dos meses inactivo por la lesión que sufrió en su rodilla derecha.

De esta manera, el equipo de Leonardo Madelón quedó muy corto en una zona del campo que el entrenador considera clave. Actualmente, Lucas Menossi y Emilio Giaccone vienen compartiendo la mitad de la cancha, mientras que detrás de ellos aparecen como alternativas los juveniles Santino Vera y Mateo Peresutti.

Por eso, más allá de que Vargas se desempeña como lateral derecho, la dirigencia y el cuerpo técnico entienden que la oportunidad de incorporar un futbolista debe aprovecharse para cubrir una necesidad concreta del plantel.

Unión busca un "número puesto"

En este momento no aparecen nombres concretos sobre la mesa. La búsqueda está orientada a encontrar un volante central que llegue para competir inmediatamente por un lugar en el equipo y que tenga características que hoy no abundan en el plantel.

La intención es incorporar un jugador que sea "número puesto", con experiencia y jerarquía comprobada, antes que sumar una apuesta cuyo rendimiento sea una incógnita.

El escenario, de todos modos, no es sencillo. El mercado de pases ya se encuentra cerrado en Primera División y en la Primera Nacional, mientras que la ventana para incorporar futbolistas desde el exterior está próxima a finalizar. Por eso, el margen de maniobra de Unión será reducido una vez que llegue la autorización de AFA.

La alternativa: apostar por otra posición

Si finalmente no aparece un volante central que reúna las condiciones buscadas, en Unión no descartan utilizar la posibilidad para reforzar otra posición.

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En ese caso, la incorporación tendría un perfil diferente. Ya no se trataría necesariamente de un jugador pensado para convertirse rápidamente en titular, sino de una apuesta a futuro o una alternativa para ampliar el plantel.

La prioridad, por ahora, está clara: Unión quiere aprovechar la ventana excepcional que se abrirá por la lesión de Vargas para encontrar un volante central defensivo. La dirigencia espera primero el aval de AFA y, a partir de allí, comenzará a correr un plazo de apenas diez días para cerrar una operación que permita compensar un plantel que quedó muy diezmado en una zona sensible.