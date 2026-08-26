La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

a exitosa comedia dirigida por Marcos Carnevale se presentará el sábado 5 de septiembre en el Centro Cultural ATE Casa España. La obra, que ya superó los 200.000 espectadores

La reconocida comedia "La Cena de los Tontos" llega a Santa Fe con una única función el próximo sábado 5 de septiembre a las 20 , en el Centro Cultural ATE Casa España , ubicado en Rivadavia 2871.

La obra, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández , se convirtió en uno de los grandes éxitos teatrales de los últimos años y ya superó los 200.000 espectadores desde su estreno en 2025.

Tras una exitosa temporada en Mar del Plata, donde lideró la taquilla y obtuvo importantes reconocimientos en los Premios Estrella de Mar, la comedia continúa su recorrido por distintos escenarios del país.

Entre los galardones obtenidos se destacan el premio a Mejor Comedia, además de los reconocimientos a Mejor Actor de Comedia para Martín Bossi y Mejor Actriz de Comedia para Laurita Fernández.

La producción llega a Santa Fe respaldada por un equipo de reconocidos nombres del espectáculo argentino. La producción general está a cargo de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

Una comedia que sigue conquistando al público

Con funciones a sala llena y ovaciones de pie, "La Cena de los Tontos" mantiene su vigencia y continúa cosechando elogios de los espectadores.

La historia combina humor, situaciones disparatadas y personajes que quedan atrapados en una particular cena, en una propuesta teatral pensada para disfrutar en familia o con amigos.

La función en Santa Fe será una oportunidad para ver en vivo a uno de los elencos más convocantes de la cartelera argentina.

La Cena de los Tontos en Santa Fe: entradas y precios

La función será el sábado 5 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871, Santa Fe.

Los valores de las entradas son: