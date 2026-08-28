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Un lapacho añejo genera temor en barrio Fomento 9 de Julio: levantó veredas y fisuró paredes de viviendas

Vecinos de calle San Martín al 3.900 denunciaron que las raíces del árbol rompieron un tapial que corre peligro de derrumbe. Advierten sobre el riesgo para los alumnos de la escuela Almirante Brown y reclaman la intervención urgente del Municipio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de agosto 2026 · 11:06hs
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Un lapacho añejo genera temor en barrio Fomento 9 de Julio: levantó veredas y fisuró paredes de viviendas

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Un lapacho añejo genera temor en barrio Fomento 9 de Julio: levantó veredas y fisuró paredes de viviendas

Un lapacho añejo genera temor en barrio Fomento 9 de Julio: levantó veredas y fisuró paredes de viviendas

Vecinos de barrio Fomento 9 de Julio expresaron su profunda preocupación a la redacción de UNO Santa Fe por el estado de un lapacho rosado de gran porte y antigüedad ubicado sobre calle San Martín al 3900, en la zona norte del macrocentro santafesino.

Las raíces frondosas del ejemplar provocaron el levantamiento integral de las veredas, daños estructurales en los frentes de los domicilios y el quiebre de un tapial perimetral que amenaza con colapsar sobre la vía pública.

Un lapacho añejo genera temor en barrio Fomento 9 de Julio: levantó veredas y fisuró paredes de viviendas

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Preocupación de vecinos

La situación genera una gran inquietud en el vecindario debido a la proximidad del inmueble con la Escuela N° 331 Almirante Brown, ubicada a tan solo 200 metros del lugar. A diario, cientos de niños y adultos transitan por la vereda afectada, debiendo esquivar los trozos de baldosas levantadas y el muro agrietado, lo que representa un peligro inminente de accidentes para los peatones de la zona.

LEER MÁS: Temporal en Santa Fe: ráfagas de más de 70 km/h derribaron árboles, columnas y cables en distintos barrios de la ciudad

La problemática socioambiental que generan los ejemplares arbóreos de gran porte sin el debido mantenimiento municipal no es un fenómeno aislado en los barrios tradicionales de la capital provincial. La especie Handroanthus impetiginosus (lapacho rosado), si bien es valorada por su aporte ornamental y paisajístico, posee un sistema radicular expansivo que, al alcanzar décadas de desarrollo sobre aceras angostas, destruye la infraestructura subterránea y de superficie.

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A este escenario se suma la falta de un plan sostenido de poda correctiva y escamonda que equilibre el peso de la copa respecto de la base del árbol. La acumulación de ramas pesadas sobre estructuras edilicias antiguas incrementa el estrés mecánico en las paredes medianeras, acelerando el agrietamiento de la mampostería y dejando a los propietarios frentistas en una situación de indefensión económica y habitacional.

"Las raíces destruyeron la vereda y fisuraron las paredes. El tapial está agrietado y puede caerse sobre cualquiera que pase caminando. Reclamamos en Espacios Verdes pero no nos dan respuesta", indicó uno de los vecinos de calle San Martín al 3900 a UNO Santa Fe.

Un lapacho añejo genera temor en barrio Fomento 9 de Julio: levantó veredas y fisuró paredes de viviendas

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Bloqueo de desagües en contexto de emergencia hídrica

Además del riesgo edilicio, los vecinos remarcaron que el desprendimiento constante de hojas y ramas secas complica el drenaje urbano en la cuadra:

Obstrucción de bocas de tormenta: en el marco de la declaración de Emergencia Hídrica en la ciudad por el fenómeno de El Niño, los frentistas alertaron que el follaje del lapacho atora de manera continua las rejillas de desagüe y los cordones cuneta.

Falta de respuestas municipales: pese a los insistentes reclamos presentados ante la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Santa Fe, la comunidad asegura que aún no obtuvieron inspecciones técnicas ni soluciones operativas para retirar o intervenir el árbol.

Fomento 9 de Julio lapacho derrumbe preocupación
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