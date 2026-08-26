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Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

El blanco fue nuevamente el Jardín de Infantes N.º 173, ubicado en barrio Santa Rosa de Lima. Los delincuentes sustrajeron aluminio y caños de cobre y dejaron importantes destrozos

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de agosto 2026 · 11:45hs
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Jardín de infantes N° 173 padre Quiroga del barrio Santa Rosa de Lima

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Jardín de infantes N° 173 "padre Quiroga" del barrio Santa Rosa de Lima

Este miércoles, a primera hora de la mañana, docentes y no docentes del Jardín de Infantes N.º 173 Padre Luis Quiroga, ubicado sobre calle Mendoza al 4300, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, llegaron al establecimiento y descubrieron que el edificio había sido violentado durante la noche.

Al ingresar, constataron importantes daños materiales tanto en el interior como en el exterior del inmueble y advirtieron el faltante de aberturas, parasoles y perfiles de aluminio, además de cañerías de cobre pertenecientes a los equipos de aire acondicionado.

De acuerdo con lo informado, los daños ocasionados por los delincuentes serían de considerable magnitud económica. Se trata, además, del cuarto robo sufrido por el establecimiento en apenas 10 días, una situación que generó preocupación y profundo malestar entre las autoridades y la comunidad educativa.

Al jardín concurren diariamente unos 200 niños de entre 3 y 5 años, muchos de ellos pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad. En la institución reciben educación, alimentación, atención y acompañamiento integral.

La denuncia y la intervención policial

Ante lo ocurrido, el personal del establecimiento dio aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911, quienes dispusieron el envío de efectivos policiales de Orden Público y Cuerpos.

Al arribar, los agentes constataron los daños en el inmueble y la faltante de los elementos denunciados. Luego procedieron a preservar el lugar para permitir el desarrollo de las tareas investigativas.

Buscan establecer si los materiales fueron vendidos como metal

Según las primeras averiguaciones, los autores habrían aprovechado las horas de la noche, cuando el establecimiento permanece sin actividad, para ingresar y apoderarse de los elementos metálicos.

Los perfiles y parasoles de aluminio, al igual que las cañerías de cobre de los equipos de refrigeración, son materiales que suelen ser comercializados en el mercado informal debido a su valor de reventa como metal.

La modalidad delictiva es materia de investigación y se busca determinar quiénes fueron los responsables del robo y qué destino tuvieron los elementos sustraídos.

Hartazgo en la comunidad educativa

El nuevo hecho generó hartazgo entre las autoridades del Jardín N.º 173, especialmente porque se trata del cuarto robo en solo 10 días.

La reiteración de los ataques afecta directamente el funcionamiento de una institución a la que concurren diariamente cientos de niños y que cumple un rol fundamental para numerosas familias del barrio.

Desde la comunidad educativa reclaman mayores medidas de seguridad y respuestas ante la reiteración de los robos registrados en el establecimiento.

Peritajes criminalísticos y búsqueda de cámaras

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso una serie de medidas para intentar esclarecer el hecho. Entre ellas, se ordenó identificar a posibles testigos, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y, en caso de encontrar registros de interés, proceder a su secuestro.

También se dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, que estarán a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa fue caratulada provisoriamente como robo calificado y continúa bajo investigación para identificar a los autores y determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al establecimiento.

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