Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Julián Palacios recibió dos fechas de suspensión por su expulsión a instancias del VAR en Mar del Plata. Unión buscará que la pena sea revisada y reducida.

Unión ya conoce la sanción que recibió Julián Palacios por la expulsión que sufrió en la victoria 3-1 ante Aldosivi, en Mar del Plata. El Tribunal de Disciplina Deportiva de AFA resolvió aplicarle dos fechas de suspensión, por lo que el futbolista no podrá estar disponible este viernes ante Sarmiento y tampoco podría estar en la próxima frente a Instituto, ambos partidos en el 15 de Abril.

Palacios había sido expulsado a instancias del VAR por el árbitro Bruno Amiconi, quien informó la acción como juego brusco grave. De acuerdo con el encuadre disciplinario utilizado, la sanción podía partir de un mínimo de dos fechas y extenderse hasta cuatro o cinco, dependiendo de la consideración del Tribunal.

Finalmente, la resolución inicial fue de dos partidos, es decir, el mínimo previsto para este tipo de infracción. Sin embargo, en Unión consideran que todavía existe margen para intentar modificar la sanción.

Unión prepara el descargo

Unión ya tiene prevista la revisión del fallo y la apelación correspondiente. La intención es presentar un descargo ante los organismos disciplinarios y aportar los elementos que permitan reconsiderar la sanción.

El procedimiento contempla, en una primera instancia, que la institución solicite los fundamentos completos de la resolución una vez publicado el boletín del Tribunal. Con esa información, el departamento legal puede avanzar con el recurso correspondiente dentro de los plazos reglamentarios.

Prensa Unión

Posteriormente, Unión podrá presentar un Recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelación de AFA, acompañado por los elementos que considere pertinentes para respaldar su pedido, como registros audiovisuales de la jugada y otros argumentos que permitan discutir el criterio aplicado.

La expectativa de Unión

El hecho de que Palacios haya recibido el mínimo de dos fechas abre ahora la posibilidad de que el club intente conseguir una reducción de la pena.

En el fútbol argentino existen antecedentes recientes en los que, luego de una revisión, determinadas sanciones fueron modificadas o reducidas a partir de los descargos presentados por los clubes. Por eso, en Unión entienden que la resolución conocida no necesariamente representa el cierre definitivo del caso.

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La dirigencia realizará el planteo correspondiente y buscará que se vuelva a analizar la acción que derivó en la expulsión. El objetivo es que Palacios pueda cumplir una pena menor a las dos fechas inicialmente establecidas, aunque para ello deberá prosperar la apelación ante los organismos disciplinarios.

Mientras tanto, el mediocampista deberá esperar la resolución definitiva y Unión seguirá los pasos administrativos correspondientes para intentar revertir o reducir la sanción.