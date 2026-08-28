La histórica sede del Comité Distrito Esperanza “Dr. Aldo E. Tesio” fue renovada con una inversión de $31 millones. Felipe Michlig encabezó el acto junto a dirigentes, autoridades y militantes radicales.

Esperanza: Felipe Michlig inauguró las obras de puesta en valor del Comité Departamental de la UCR

El presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical , Felipe Michlig , encabezó este jueves en la ciudad de Esperanza el acto de inauguración de las obras de puesta en valor de la sede del Comité Departamental de la UCR Distrito Esperanza “Dr. Aldo E. Tesio” .

La actividad contó con la presencia de la presidenta del Comité local y diputada provincial, Jimena Senn ; la presidenta de la Juventud Radical de la provincia de Santa Fe, “Colo” Beckley ; además de autoridades partidarias, concejales, intendentes mandato cumplido, referentes de la Juventud Radical y militantes.

Esperanza: Felipe Michlig inauguró las obras de puesta en valor del Comité Departamental de la UCR

Durante el acto, Michlig destacó la renovación del edificio histórico y valoró la recuperación de estos espacios partidarios. “El orgullo que nos da ver este Comité renovado y con este edificio histórico revalorizado, como lo estamos haciendo progresivamente en todos los comités de cada departamento”, expresó.

Además, el titular del Comité Provincial sostuvo que forman parte de “un gobierno provincial que lidera nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que vino a transformar la vida de los santafesinos, con obras históricas, mejores servicios públicos, con mucha convicción, responsabilidad y transparencia”.

Una inversión de $31 millones para recuperar el edificio histórico

Las obras de puesta en valor de la sede de la UCR de Esperanza demandaron una inversión total de $31 millones, financiada de manera conjunta por el Comité Provincial y el Comité Distrito Esperanza.

El objetivo de los trabajos fue la recuperación integral del edificio, mejorar su funcionalidad y preservar este histórico espacio de encuentro para afiliados y vecinos.

Entre las principales intervenciones realizadas se encuentran la pintura integral del interior y exterior, la impermeabilización de sectores de la cubierta, la reconstrucción de mampostería y pisos, la reparación de revoques y la renovación de la instalación eléctrica.

También se instaló un nuevo tablero trifásico y luminarias, se colocaron dos equipos de aire acondicionado frío/calor y se llevó adelante el reacondicionamiento integral de la cocina. Los trabajos incluyeron, además, reparaciones en el toldo del patio, reposición de vidrios, fumigación, hidrolavado de los muros de ladrillo visto y un nuevo ploteo en el cartel frontal.

La coordinación y conducción técnica de la obra estuvo a cargo del maestro mayor de obras Roberto Roque Francisco Celano, integrante del Comité local.

Esperanza: Felipe Michlig inauguró las obras de puesta en valor del Comité Departamental de la UCR gentileza

Una placa y el cierre de la jornada en la renovada sede

Durante la ceremonia también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por la reinauguración del edificio, con la participación de las autoridades partidarias y referentes de la Juventud Radical.

En ese marco, Jimena Senn y el presidente de la Juventud Radical del Distrito Esperanza, Nicolás Casco Roa, entregaron productos regionales a Felipe Michlig como reconocimiento por el acompañamiento brindado para concretar las obras.

La actividad concluyó con una cena de camaradería en el renovado edificio, que volverá a funcionar como espacio para el desarrollo de actividades institucionales, políticas y comunitarias de la Unión Cívica Radical en Esperanza.