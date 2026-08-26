Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional “50 años de amor”

El reconocido cantante y compositor llegará a la ciudad para ofrecer un espectáculo en el que recorrerá sus grandes éxitos y canciones románticas. Será el próximo 29 de agosto en Santa Fe, en el Teatro Municipal 1° de Mayo

Paz Martínez se presentará el próximo 29 de agosto en Santa Fe , en el Teatro Municipal 1° de Mayo , como parte de su gira nacional “50 años de amor” , con la que celebra cinco décadas de trayectoria musical.

El reconocido cantante y compositor llegará a la ciudad para ofrecer un espectáculo en el que recorrerá sus grandes éxitos y canciones románticas , que forman parte de la historia musical de varias generaciones.

Las puertas del Teatro Municipal abrirán a las 19.15, por lo que se recomienda al público llegar con anticipación.

Entradas y formas de pago

Quienes quieran asistir al show de Paz Martínez en Santa Fe pueden sacar sus entradas a través de PlateaVip donde cuentan con distintas alternativas para abonar las entradas. Las formas de pago informadas incluyen Mercado Pago con dinero en cuenta, tarjetas de crédito del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos en 3 y 6 cuotas, además de tarjetas de crédito y débito en un pago.