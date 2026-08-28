"El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa"

El defensor uruguayo Matías Rocha, quien debutó en el partido ante Aldosivi, se refirió al desafío planteado por el elenco rojiblanco

Matías Rocha fue el último refuerzo en sumarse al plantel de Unión. Llegó proveniente del Aroucas de Portugal y firmó contrato con el Tate hasta diciembre del 2029.

Su debut con la camiseta rojiblanca se dio en el partido ante Aldosivi ingresando en el final del encuentro para reemplazar a Juan de Dios Pintado. En la previa al choque con Sarmiento, el defensor uruguayo habló con Unión Play por Aire de Santa Fe 91.1.

Matías Rocha se refirió al objetivo primario de Unión

"El grupo es divino. Un grupo muy sano, muy compañero, hay muchos chicos jóvenes también que están subiendo. Creo que es un grupo que tenemos todo para competir", fue su primera reflexión.

Para luego agregar: "Obviamente, después hay partidos complicados, pero es un grupo que puede competir. Yo creo que hoy en día lo principal es entrar a una copa para arrancar. Después, obviamente, se apuntará a otra cosa".

Consultado por lo que le pidió Leonardo Madelón respondió: me dijo: ‘Acá te voy a pedir que seas más agresivo, que sí tenés que pegar’. Me gustan los jugadores así, fuertes, que defiendan. En el puesto de central lo primero que tenés que hacer es defender”.

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Respecto a las diferencias entre el fútbol argentino y el portugués dijo: “Yo que estoy acá hace tres semanas, es similar, pero acá hay otro ritmo, es más físico y más técnico también".

Sobre la competencia en Portugal expresó: "Vas a la sexta liga más importante de Europa, jugás contra equipos como Porto, Benfica, Sporting, Braga, que son los grandes. No te das cuenta y competís igual contra jugadores de mucha jerarquía".

Por último habló sobre sus características: "Soy un jugador que no da nada por perdido. Soy muy competitivo. Todo lo que le pueda sumar desde la parte técnica y táctica bienvenido sea. Pero me gusta mucho la pelota y jugar, después, obviamente, la parte de defender también".