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Potente terremoto en Indonesia: hasta el momento se reportaron 38 muertos

El sismo de magnitud 7,7 destruyó edificios y desató escenas de pánico en la región de Flores.

15 de agosto 2026 · 11:18hs
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Potente terremoto en Indonesia: hasta el momento se reportaron 38 muertos

Potente terremoto en Indonesia: hasta el momento se reportaron 38 muertos

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia a primera hora de este sábado y deja hasta el momento al menos 38 personas muertas, el derrumbe de edificios y viviendas y escenas de pánico en una región propensa a sismos devastadores.

Inicialmente, las autoridades emitieron una alerta de tsunami e instaron a los habitantes de la costa a desplazarse a zonas más elevadas, pero posteriormente levantaron la advertencia después de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicara que "el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que supusieran una amenaza".

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el sismo afectó a la región indonesia de Flores a una profundidad de 10 kilómetros, situando su epicentro a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en un fenómeno que fue seguido por varias réplicas.

Asimismo, según publica la Agencia Noticias Argentinas, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres declaró que "los equipos de rescate recuperaron los cadáveres principalmente en las tres regencias más afectadas, Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental".

También se confirmó que al menos 13 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, dos de ellas con heridas graves, mientras aún se está evaluando el alcance total de los daños e imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

El archipiélago indonesio se encuentra asentado sobre el denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde convergen diversas placas tectónicas continentales y oceánicas.

Esta ubicación geográfica hace que el país registre habitualmente miles de sismos por año, muchos de los cuales causan severos daños materiales y pérdidas humanas debido a la vulnerabilidad de las construcciones locales.

La violenta sacudida reactivó los protocolos de emergencia nacional, activando a las fuerzas de seguridad y brigadas sanitarias para asistir a los sobrevivientes, despejar las vías de comunicación terrestres afectadas por desprendimientos e instalar campamentos temporales para asistir a las familias que perdieron sus hogares durante el sismo.

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