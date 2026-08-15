Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

La dirigencia se inclinó por el brasileño nacionalizado uruguayo de 45 años que fue ayudante del Cacique Medina y se consagró campeón con Nacional

La dirigencia de Independiente llegó a un acuerdo de palabra con Jadson Viera para que se convierta en el nuevo director técnico del club. El brasileño nacionalizado uruguayo firmaría esta tarde por un año para asumir el próximo martes en reemplazo de Gustavo Quinteros, quien había sido despedido este viernes.

El entrenador de 45 años fue ayudante de Alexander Medina (en Vélez y Talleres) y en su corta carrera al mando de un equipo terminó tercero con Boston River y fue campeón con Nacional. Sus ayudantes son Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera, mientras que Guillermo Souto es el preparador físico.

Después de una primera reunión por la tarde del viernes, la dirigencia de Independiente quedó muy conforme con el proyecto presentado. Si bien sonaban las opciones de Rubén Darío Insua y Omar De Felippe, la intención fue inclinarse por una alternativa joven y renovadora, que no haya sido parte de la institución.

En su época de futbolista, Viera fue campeón con Lanús en aquel histórico equipo que en 2007 obtuvo el primer título de Primera División para la entidad del Sur. Actualmente está sin trabajo, luego de haber sido despedido de Nacional tras un flojo arranque posterior a la consagración conseguida.

Para el encuentro frente al Granate, que el Rojo disputará el lunes a las 17 como visitante, el director técnico interino será Carlos Matheu. En caso de que todo avance según lo planeado, el debut del nuevo entrenador podría ser contra Independiente Rivadavia como local, el próximo sábado a las 18.30.