Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

La dirigencia se inclinó por el brasileño nacionalizado uruguayo de 45 años que fue ayudante del Cacique Medina y se consagró campeón con Nacional

15 de agosto 2026 · 12:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Jadson Viera es el nuevo DT de Independiente.

Jadson Viera es el nuevo DT de Independiente.

La dirigencia de Independiente llegó a un acuerdo de palabra con Jadson Viera para que se convierta en el nuevo director técnico del club. El brasileño nacionalizado uruguayo firmaría esta tarde por un año para asumir el próximo martes en reemplazo de Gustavo Quinteros, quien había sido despedido este viernes.

Jadson Viera es el nuevo DT de Independiente

El entrenador de 45 años fue ayudante de Alexander Medina (en Vélez y Talleres) y en su corta carrera al mando de un equipo terminó tercero con Boston River y fue campeón con Nacional. Sus ayudantes son Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera, mientras que Guillermo Souto es el preparador físico.

Después de una primera reunión por la tarde del viernes, la dirigencia de Independiente quedó muy conforme con el proyecto presentado. Si bien sonaban las opciones de Rubén Darío Insua y Omar De Felippe, la intención fue inclinarse por una alternativa joven y renovadora, que no haya sido parte de la institución.

En su época de futbolista, Viera fue campeón con Lanús en aquel histórico equipo que en 2007 obtuvo el primer título de Primera División para la entidad del Sur. Actualmente está sin trabajo, luego de haber sido despedido de Nacional tras un flojo arranque posterior a la consagración conseguida.

Para el encuentro frente al Granate, que el Rojo disputará el lunes a las 17 como visitante, el director técnico interino será Carlos Matheu. En caso de que todo avance según lo planeado, el debut del nuevo entrenador podría ser contra Independiente Rivadavia como local, el próximo sábado a las 18.30.

Independiente técnico Viera
Noticias relacionadas
torneo prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene mas invictos

Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

estudiantes y gimnasia se vuelven a cruzar en un clasico platense con mucho en juego

Estudiantes y Gimnasia se vuelven a cruzar en un clásico platense con mucho en juego

newells busca volver al triunfo ante riestra en el coloso

Newell's busca volver al triunfo ante Riestra en el Coloso

belgrano e independiente rivadavia se enfrentan con la mira puesta en la cima

Belgrano e Independiente Rivadavia se enfrentan con la mira puesta en la cima

Lo último

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Último Momento
Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero

Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero

A una semana de la muerte de su padre, Messi podría volver a ser titular en Inter Miami

A una semana de la muerte de su padre, Messi podría volver a ser titular en Inter Miami

Ovación
Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed