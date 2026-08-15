Uno Santa Fe | Argentina

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

La Selección dio vuelta una semifinal que parecía perdida en los últimos minutos y se clasificó a la final del Mundial 2026. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles de un 2-1 que quedó entre los grandes partidos de la era Scaloni.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 11:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Este sábado se cumple exactamente un mes del triunfo de la Selección argentina por 2-1 frente a Inglaterra, conseguido el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó el marcador sobre el final y consiguió el pasaje a su segunda final mundialista consecutiva.

La noche había comenzado complicada para la “Albiceleste”. Después de un primer tiempo cerrado y cargado de tensión, Anthony Gordon puso en ventaja a Inglaterra a los 10 minutos del complemento y dejó al conjunto británico a poco más de media hora de regresar a una final mundialista después de 60 años.

Argentina fue acumulando gente en ataque y terminó llevando al rival contra su propio arco, pero el empate recién apareció cuando el partido parecía escaparse.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi encontró a Enzo Fernández y el mediocampista sacó un extraordinario remate desde afuera del área para establecer el 1-1.

Y cuando todo indicaba que la definición se trasladaría al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo.

Messi volvió a aparecer como asistidor y Lautaro Martínez convirtió de cabeza a los 47 minutos del complemento para completar una remontada dramática y desatar el festejo argentino en Atlanta.

El 2-1 agregó otro capítulo a una rivalidad cargada de historia mundialista y significó además que Argentina eliminara nuevamente a Inglaterra después de antecedentes inolvidables como los cruces de México 1986 y Francia 1998.

La victoria depositó al vigente campeón del mundo en la final frente a España y prolongó durante cuatro días más el sueño de conseguir el bicampeonato.

Finalmente, España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo suplementario el 19 de julio, con un gol de Ferran Torres, y evitó que el equipo de Scaloni levantara nuevamente la Copa del Mundo.

Pero aquella derrota no borró una de las imágenes más fuertes que dejó el recorrido argentino por el torneo: cuando faltaban apenas cinco minutos para quedar eliminado, apareció Enzo; cuando parecía inevitable el alargue, apareció Lautaro; y detrás de los dos goles estuvo Messi.

A un mes de aquella noche en Atlanta, el 2-1 frente a Inglaterra permanece como la gran remontada de Argentina en el Mundial 2026 y uno de los últimos grandes triunfos de una generación que volvió a llevar a la Selección hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.

El video del partido entre Argentina e Inglaterra

Argentina Inglaterra Mundial
Noticias relacionadas
La delegación Argentina que competirá en el Campeonato Pan Pacific en Estados Unidos.

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

El gobernador Maximiliano Pullaro reivindicó el peso productivo de la provincia y reclamó destinar recursos a infraestructura.

Pullaro en la Expo Rural de Reconquista: "Queremos terminar de una vez por todas con las malditas retenciones"

Martín Rapetti, en Santa Fe: El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina

Martín Rapetti, en Santa Fe: "El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina"

Rechazo al proyecto de ley sobre propiedad privada en la explanada de El Molino Fábrica Cultural.

"Argentina no se vende": organizaciones sociales coparon El Molino y se manifestaron contra el proyecto de ley sobre la propiedad privada

Lo último

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Último Momento
Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero

Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero

A una semana de la muerte de su padre, Messi podría volver a ser titular en Inter Miami

A una semana de la muerte de su padre, Messi podría volver a ser titular en Inter Miami

Ovación
Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Unión y San Lorenzo no encuentran los caminos y siguen empatando en el Nuevo Gasómetro

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Independiente llegó a un acuerdo para que Jadson Viera sea el nuevo director técnico

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed