A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

La Selección dio vuelta una semifinal que parecía perdida en los últimos minutos y se clasificó a la final del Mundial 2026. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles de un 2-1 que quedó entre los grandes partidos de la era Scaloni.

Este sábado se cumple exactamente un mes del triunfo de la Selección argentina por 2-1 frente a Inglaterra, conseguido el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó el marcador sobre el final y consiguió el pasaje a su segunda final mundialista consecutiva.

La noche había comenzado complicada para la “Albiceleste”. Después de un primer tiempo cerrado y cargado de tensión, Anthony Gordon puso en ventaja a Inglaterra a los 10 minutos del complemento y dejó al conjunto británico a poco más de media hora de regresar a una final mundialista después de 60 años.

Argentina fue acumulando gente en ataque y terminó llevando al rival contra su propio arco, pero el empate recién apareció cuando el partido parecía escaparse.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi encontró a Enzo Fernández y el mediocampista sacó un extraordinario remate desde afuera del área para establecer el 1-1.

Y cuando todo indicaba que la definición se trasladaría al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo.

Messi volvió a aparecer como asistidor y Lautaro Martínez convirtió de cabeza a los 47 minutos del complemento para completar una remontada dramática y desatar el festejo argentino en Atlanta.

El 2-1 agregó otro capítulo a una rivalidad cargada de historia mundialista y significó además que Argentina eliminara nuevamente a Inglaterra después de antecedentes inolvidables como los cruces de México 1986 y Francia 1998.

La victoria depositó al vigente campeón del mundo en la final frente a España y prolongó durante cuatro días más el sueño de conseguir el bicampeonato.

Finalmente, España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo suplementario el 19 de julio, con un gol de Ferran Torres, y evitó que el equipo de Scaloni levantara nuevamente la Copa del Mundo.

Pero aquella derrota no borró una de las imágenes más fuertes que dejó el recorrido argentino por el torneo: cuando faltaban apenas cinco minutos para quedar eliminado, apareció Enzo; cuando parecía inevitable el alargue, apareció Lautaro; y detrás de los dos goles estuvo Messi.

A un mes de aquella noche en Atlanta, el 2-1 frente a Inglaterra permanece como la gran remontada de Argentina en el Mundial 2026 y uno de los últimos grandes triunfos de una generación que volvió a llevar a la Selección hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.

El video del partido entre Argentina e Inglaterra