Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

En el estadio 15 de abril de Unión, en una jornada inolvidable, Colón de San Justo se quedó con el título tras vencer a La Perla del Oeste por 4 a 2 en la definición por penales, tras haber igualado 0 a 0 en los 90 reglamentarios

Colón de San Justo se coronó campeón del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol tras vencer a La Perla del Oeste por 4 a 2 en la definición por penales, ya que dentro de los 90 minutos el cotejo había finalizado 0 a 0. Bajo el correcto arbitraje de Carlos Córdoba, un gran marco de público de ambas parcialidades, el desempate por el título se disputó en el estadio 15 de Abril de Unión con un campo de juego presentado en lujosas condiciones. El héroe de la noche terminó siendo el arquero Gonzalo Cháves en el Conquistador que se quedó con el penal definitivo que ejecutó Facundo Casas. Fue la estrella 18 en los certámenes liguistas para el Conquistador.

Colón de San Justo se quedó con el Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy tras imponerse en la final a La Perla del Oeste por 4 a 2 en la definición por penales. Un merecido título, el 18 en el historial para el Conquistador, ya que fue un año muy especial, muy particular, un grupo que sufrió mucho y que tuvo su mimo en el alma. Colón de San Justo y Lautaro Fagioli fueron los ganadores del Apertura. El talentoso jugador del Conquistador que falleció a los 22 años, tras haber sufrido un ACV isquémico luego de un partido por la Copa Santa Fe. Por ello, previo al partido se realizó un minuto de silencio, puesto que su partida generó en su momento gran consternación en todo San Justo y en toda la comunidad liguista.

Fueron dos tiempos totalmente diferentes, en el primero hubo mucha intensidad, con tres o cuatro llegadas en el que Colón de San Justo estuvo más cerca de abrir el marcador, pero La Perla hizo lo suyo, tuvo en Aragni, su arquero, su gran figura, y en el complemento, el desgaste de lo hecho en la primera parte se sintió y ambos levantaron el pie del acelerador y guardaron todo para la definición desde el punto del penal.

El Conquistador lleva la copa que lo consagró ganador del Apertura José Luis Burtovoy.

En el primer tiempo, el partido arrancó con todo, un poco mejor La Perla, buscando ser protagonista, y Colón cuando tomaba la pelota buscaba salir de contragolpe. La primera situación clara fue para Baroni en el Conquistador, situación que fue salvada por el arquero azulgrana que tuvo una muy buena volada. El que se lo perdió luego fue Albarracín, pero estaba adelantado, y la acción fue invalidada. Igualmente, los de San Justo avisaban que estaban con todas las intenciones de abrir el marcador.

El arquero Aragni comenzó a ser la figura, ya que el que lo perdió fue Mauricio Osurak, y después lo salvó el palo a La Perla de la caída de su arco. De a poco, el Conquistador comenzaba a mostrar sus sobradas virtudes. En 20 minutos ya los de Chiementín se merecían ir ganando el encuentro.

La Perla retrocedió en el campo de juego a partir de las opciones que tuvo el Conquistador. El azulgrana se animó, el Cuki Márquez estuvo cerca del gol pero el travesaño le impidió festejar. Aunque estuvo más cerca Colón, el 0 a 0 con el que se fueron al descanso, no le sentó nada mal, en un contexto donde el arquero Aragni fue la gran figura. Claro que fue increíble que no se produjeron goles en la primera mitad ya que hubo algunas chances que no prosperaron. En el complemento las acciones fueron diferentes, los dos sintieron el desgaste de la primera parte. Hubo pocas llegadas, muchos jugadores que se vieron acalambrados y que terminaron agotados.

En el estadio 15 de Abril, el equipo dirigido por Mauricio Chiementín se impuso a La Perla.

Llegó el momento de los penales. Allí estuvo más fino Colón de San Justo. Anotaron Ismale Quiles, Arroyo, Mena y Baroni, pero en La Perla del Oeste, el primer remate del Cuki Márquez fue fallado, luego llegaron los aciertos de Mayenfisch y Acosta, pero el último para el azulgrana, el que ejecutó Facundo Casas fue atajado por el arquero Chaves que fue lo que desató la alegria de toda la familia colonista del Portón del Norte Santafesino.

Sensaciones del campeón en el 15 de Abril

El héroe de la noche fue Gonzalo Cháves, el arquero de Colón de San Justo, que le tapó el remate a Casas, quien señaló que "fuimos campeones porque lo veníamos demostrando, año tras año, veníamos tropezando quizás en las finales, pero por suerte se nos dio. Hace varios años que venimos jugando finales, creo que se nos pudo dar, y también por el tema que jugamos con uno más. Entonces considero que fuimos justos ganadores, porque no solamente en este partido demostramos que estamos a la altura". Agregó que "siempre estudiamos al rival, pero creo que a la hora de los penales uno siempre confía en los que van a patear, y el entrenador confiaron en mí, entonces de eso se trata. Por suerte pudimos detener el último remate y nos llevamos esta merecida copa a casa".

Por su parte, el entrenador del campeón, Mauricio Chiementín fue claro al manifestar que "es una alegría enorme haber salido campeones. Nosotros logramos esto con muchísimo esfuerzo por el golpe duro que hemos sufrido, y queríamos dedicarle al Lauti y a su familia este título. Era nuestro objetivo salir campeones, lo que pudimos conseguir merced al sacrificio y entrega de los chicos. Nos tocó los penales, La Perla es un equipazo, pero nosotros también".

El DT del Conquistador destacó que "fue un final muy dura, trabada, tuvimos algunas opciones de gol en el primer tiempo pero no las pudimos concretar, pero estos pibes tienen unos huevos increíbles, este grupo es tremendo, y por eso vinimos con el gran desafío de salir campeones. Teniamos que lograrlo por la memoria de Lautaro, que es quien nos guía para que podamos salir adelante. No fue nada sencillo, pero los chicos dejaron todo en la cancha, y nos vamos con la copa a San Justo".

El gran héroe: Gonzalo Cháves atajó el penal que le dio el título al Conquistador.

Síntesis

Colón de San Justo 0 (4)- La Perla 0 (2)

Colón de San Justo: Gonzalo Chaves; Tomás Baroni, Mauricio del Giudice, Ismael Quilez; Melgratti, Francisco Ortega, Alexis Palacios, Brian Minotti, Maximiliano Osurak, Osvaldo Arroyo y Claudio Albarracin. DT: Mauricio Chiementín. Suplentes; Sebastian Monzón, Alex González, Ezequiel Rodríguez, Alejandro Ojeda, Ignacio Mena, Joaquín Pérez y Nicolás Machado.

La Perla del Oeste: Lisandro Aragni; Nahuel Mar, Gastón Medina, Rabel Osta, Julio Ocampo, Natanael Acosta, Mauro Romero, Ivo Quiroz, Fernando Márquez, Germán Mayenfisch y Lucas Ojeda. DT: Andrés Formento. Suplentes: Matías Oñeva, Diego Mazzón, Arian García, Alan Aranda, Hugo Hofstetter, Facundo Casas y Agustín Vega.

Cambios: Ignacio Mena x Maximiliano Melgratti, Axel González x Del Giúdice (CSJ); Alan Aranda x Ocampo, Hugo Hofstetter x Quiroz, Agustín Vega x Lucas Ojeda, Facundo Casas x Osta (LP).

Amarillas: Brian Minotti (CSJ); Rabel Osta, Ivo Quiroz y Mauro Romero (LP).

Goles en la definición por penales: Ivo Quiroz, Osvaldo Arroyo, Ignacio Mena y Tomás Baroni (CSJ); Germán Mayenfisch, Facundo Casas (LP).

Cancha: Estadio 15 de Abril de Unión

Árbitro: Carlos Córdoba.