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Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero

El Colchonero anunció el arribo del defensor argentino de 28 años, que llega a España tras cinco temporadas en Tottenham

15 de agosto 2026 · 12:09hs
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Cuti Romero firmó contrato con Atlético de Madrid.

Cuti Romero firmó contrato con Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid anunció oficialmente la llegada de Cristian Romero como flamante refuerzo para la incipiente temporada. Tras una transacción que se cerró en 40 millones de euros, el defensor argentino firmó contrato por los próximos cinco años y ya se puso a las órdenes de Diego Simeone.

Cuti Romero se sumó al Atlético de Madrid

¡Bienvenido, Cristian ‘Cuti’ Romero! Acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso del defensa internacional argentino, quien firma por nuestro club hasta 2031″, escribió en su cuenta de X el club español. Lo cierto es que tras largas negociaciones entre los dos clubes, el cordobés deja los Spurs luego de cinco temporadas en las que se convirtió en referente y capitán del equipo, incluso con la obtención de la Europa League 2024/25.

Cuti Romero tiene ya una extensa trayectoria en Europa. Llegó en 2018 a Genoa, proveniente de Belgrano y luego de que su pase fuera comprado por Juventus. Dos años más tarde pasó a Atalanta y de allí dio el salto a la Premier League. En medio de su crecimiento en el Viejo Continente, se afianzó en la Selección Argentina y ganó como titular el Mundial de Qatar 2022, dos Copa América y la Finalissima, y jugó la final del Mundial 2026.

A los 28 años, llega a una nueva liga para encarar un nuevo desafío en su carrera. Se reencontrará con sus compañeros de selección Juan Musso, Nicolás González, Giuliano Simeone y, al menos por ahora, Julián Álvarez, cuyo destino aún es incierto. Por designios del destino, no compartirá plantel con Nahuel Molina, uno de sus grandes amigos, recientemente transferido a Roma.

En su presentación, Cuti Romero se mostró muy feliz de haber llegado a Atlético de Madrid, y expresó: "Vengo con la mentalidad de tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club; y sé que la única manera es logrando algo".

"Es un club que, por mi forma de jugar, encajamos a la perfección. Sé que es un club maravilloso", agregó. Y le dejó un mensaje a los hinchas colchoneros: "Soy uno que se va a entregar al máximo, no tengo dudas. Sé que voy a estar comprometido al 100% con este escudo, con esta camiseta, sé la responsabilidad que lleva ser jugador del Aleti", aseguró Cuti.

Atlético de Madrid Cuti Romero refuerzo
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