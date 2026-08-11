Terremoto en Colombia: ya son 240 los muertos, los hospitales están desbordados y decretaron toques de queda

El sismo de magnitud 7,4 tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó graves daños en varias ciudades del oeste colombiano. Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas. Continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los edificios colapsados.

240 muertos en Colombia: el sismo de magnitud 7,4 en Chocó elevó la cifra de fallecidos y colapsó hospitales.

El número de personas fallecidas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia aumentó a 240 , según un balance parcial difundido este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

El movimiento telúrico provocó el colapso total o parcial de decenas de edificios, dejó cientos de heridos y generó graves dificultades en la atención sanitaria. Los hospitales de las zonas más afectadas se encuentran desbordados por la cantidad de personas que ingresaron tras el sismo.

El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, mientras que Pereira, capital de Risaralda y una de las ciudades más cercanas, concentra hasta el momento la mayor cantidad de víctimas mortales.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó durante las primeras horas del martes que la ciudad registraba cerca de 55 fallecidos, además de una importante cantidad de personas heridas.

“Llevamos ya cerca de 55 personas fallecidas, algunos centros hospitalarios han colapsado dada la demanda”, señaló el mandatario.

Salazar también confirmó que en Pereira fueron reportadas 18 edificaciones completamente colapsadas y otras 60 parcialmente afectadas.

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Búsqueda entre los escombros

Mientras se actualiza el número de víctimas, los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en distintos puntos del país.

Las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas determinantes para encontrar personas con vida entre los escombros, por lo que las autoridades reforzaron el despliegue de rescatistas y equipos especializados.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) activó su respuesta de emergencia en Colombia y confirmó que la prioridad es localizar y rescatar a las personas que todavía puedan encontrarse atrapadas.

La Cruz Roja Colombiana puso en funcionamiento su sala nacional de crisis y desplegó equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas.

Además, unos 30 integrantes de equipos especializados de Antioquia fueron enviados al departamento de Chocó, una de las regiones más golpeadas por el terremoto.

Desde la FICR señalaron que las cifras de fallecidos, heridos y daños son todavía provisionales y pueden modificarse a medida que los equipos logren acceder a las zonas más afectadas.

Toque de queda y refuerzo de la seguridad

La emergencia también derivó en la adopción de medidas extraordinarias de seguridad en algunas ciudades.

En Cali, el alcalde Alejandro Éder decretó un toque de queda entre las 20 y las 6, luego de que las autoridades recibieran reportes sobre posibles saqueos y amenazas de alteración del orden público.

Además, se reforzó la presencia de efectivos de la Policía y del Ejército en sectores determinados de la ciudad, entre ellos las comunas 17 y 19.

Las autoridades también anunciaron el envío de 92 rescatistas adicionales para colaborar en las tareas de búsqueda en edificios afectados. De ese total, 60 llegarán desde Bogotá y otros 32 pertenecen a las Fuerzas Militares.

En Pereira también se establecieron restricciones nocturnas en sectores considerados estratégicos para preservar la seguridad y proteger los comercios.

El alcalde Salazar informó que el toque de queda alcanzará el centro de Pereira, la Comuna Universidad y el subcentro Cuba.

“Desde hoy a las seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad”, explicó el mandatario.

Un agente de policía camina entre los escombros de un establecimiento comercial dañado tras el terremoto ocurrido en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jonh Bonilla / AFP vía Getty Images) / AFP vía Getty Images

Aeropuertos y rutas, afectados

Las tareas de emergencia se ven dificultadas además por los problemas en la infraestructura de transporte.

Varios aeropuertos suspendieron sus operaciones y algunos caminos permanecen cerrados o presentan dificultades para la circulación, especialmente en las zonas más cercanas al epicentro.

La situación complica el traslado de rescatistas, equipos médicos y elementos de asistencia hacia las localidades más afectadas.

Desde la FICR advirtieron particularmente sobre las dificultades para llegar a algunos sectores del departamento de Chocó, donde los cortes de rutas y las restricciones aeroportuarias complican el acceso.

Cinco departamentos afectados

El terremoto impactó principalmente en distintos departamentos del oeste colombiano, con reportes de víctimas y daños en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

Pereira, por su cercanía al epicentro y su densidad poblacional, se convirtió en uno de los principales centros de atención de la emergencia.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate, personal sanitario, fuerzas de seguridad y organismos de asistencia mientras continúa el relevamiento de daños.

La cifra de 240 muertos es provisoria y podría aumentar en las próximas horas a medida que los equipos puedan ingresar a edificios colapsados y alcanzar localidades que todavía presentan dificultades de acceso.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan concentradas en la posibilidad de encontrar sobrevivientes, mientras Colombia enfrenta una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años.