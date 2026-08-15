Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

La comisión de seguimiento de la organización deportiva sudamericana, realizó una visita técnica a Santa Fe, Rosario y Rafaela para evaluar los avances organizativos y operativos para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Comisión de Seguimiento de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) realizó una nueva visita técnica a Santa Fe, Rafaela y Rosario para evaluar los avances organizativos, deportivos y operativos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La agenda incluyó recorridas por sedes, revisión de obras y reuniones con el Comité Organizador, encabezado por Mario Moccia, presidente de la entidad continental y del Comité Olímpico Argentino (COA).

Las actividades comenzaron el jueves 13 con la llegada de la Comisión de Seguimiento encabezada por Miguel Ángel Mujica (Chile); presidente de la Comisión, e integrada por Francisco Barreto (Brasil); Víctor Sergio Groupierre (Argentina) y Fabio Ramírez, director técnico y de capacitación de ODESUR; para supervisar el avance de la infraestructura y de las instalaciones destinadas a los Juegos en las sedes de Santa Fe y Rafaela.

Todo bien encaminado para los Juegos Suramericanos

En Rosario, se sumaron Mario Moccia (Argentina), presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de ODESUR; y el director ejecutivo del organismo sudamericano Mario Cilenti, quienes participaron de las reuniones técnicas, donde el Comité Organizador presentó avances en áreas clave para la realización de los Juegos, entre ellas estructura organizativa, presupuesto, licitaciones y compras, infraestructura, equipamiento deportivo, alojamiento, alimentación, transporte, servicios a los Comités Olímpicos Nacionales, voluntariado, ceremonias, marketing, comunicaciones y operación deportiva.

También se analizaron aspectos vinculados con el calendario de competencias, los eventos clasificatorios rumbo a Lima 2027, las inscripciones, el plan de boletería, los productos licenciados, la atención a los medios de comunicación, el cronograma del Seminario de Jefes de Misión, una presentación integral sobre el estado de avance del proyecto y una plenaria de cierre.

Por la tarde la agenda incluyó recorridas por las sedes deportivas y la Villa Suramericana en Rosario junto a los miembros del Comité Ejecutivo de ODESUR Paulo Wanderley (Brasil), vicepresidente de ODESUR, y las vocales Damaris Young y Wanda Broeksema.

Los dirigentes de Odesur y el Comité Olímpico Argentino fueron recibidos por los responsables de los Suramericanos.

Tras las recorridas y las presentaciones técnicas, los representantes de ODESUR destacaron el nivel de avance del proyecto y el trabajo articulado entre la organización continental, el Comité Organizador y las autoridades locales.

El análisis del presidente del Comité Olímpico Argentino

Mario Moccia resaltó la importancia de esta etapa y el compromiso de las instituciones involucradas. “Estamos concretando un proyecto transformador para la provincia de Santa Fe, con un legado impresionante. La ejecución de las obras nos llena de satisfacción porque demuestra que el deporte es tomado en su verdadera dimensión: como un eje que inspira, transmite valores, genera inversión y deja infraestructura para toda la comunidad”, expresó el presidente del COA y de ODESUR.

Sobre la fase operativa, Moccia señaló: “Estamos en la etapa plena de operación y, a pocos días de los Juegos, el compromiso es permanente. Hay que concentrarse en ajustar lo que pueda estar más atrasado, pensar planes de contingencia y buscar alternativas para resolver cualquier situación. Estamos en la cuenta regresiva y, con la llegada del Fuego Suramericano, se empieza a movilizar cada ciudad de la provincia”.

Por su parte, Miguel Ángel Mujica valoró positivamente la evolución observada durante las inspecciones y destacó que las jornadas de trabajo con la Comisión de Seguimiento de ODESUR y el Comité Organizador de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 permitió realizar una evaluación completa del avance organizativo. “Paseamos completamente por todos los sectores que tienen que ver con la operación de los Juegos y quedamos bastante contentos porque realmente se está avanzando”, afirmó. No obstante, advirtió que la cercanía del evento obliga a redoblar esfuerzos: “Estamos tranquilos, pero nerviosos”, reconoció, al recordar que las delegaciones comenzarán a arribar incluso antes del inicio oficial de la competencia.

Respecto de la infraestructura, el dirigente chileno remarcó la buena impresión que le dejaron las instalaciones visitadas. “Quedamos muy contentos. Realmente, desde el punto de vista de la infraestructura, estamos bastante bien”, aseguró. Sin embargo, señaló que todavía quedan tareas por completar: “Solamente el entorno de estas instalaciones es lo que está faltando”, explicó, al tiempo que mencionó que en las Villas Suramericanas “ya hay departamentos prácticamente terminados” y que a las piscinas sólo le restan iniciar “el proceso de puesta en funcionamiento”.

La visita incluyó la recorrida por las diferentes obras que se realizan en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La presencia de Mario Moccia tuvo además un valor institucional especial en esta etapa decisiva. Desde su rol como presidente del Comité Olímpico Argentino, fue uno de los principales impulsores de la candidatura que permitió el regreso de los Juegos Suramericanos a la Argentina, promoviendo un proyecto que integra a distintas ciudades santafesinas y que busca dejar un legado deportivo, social y de infraestructura para las futuras generaciones.

La visita concluyó con una evaluación favorable de los avances alcanzados y con la ratificación del trabajo conjunto entre ODESUR y el Comité Organizador. De cara a los próximos días, las tareas se concentrarán en los ajustes operativos finales, así como en la preparación de las ceremonias de inauguración y clausura.

En paralelo, la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026 continúa avanzando también en el plano simbólico con el recorrido del fuego suramericano, una tradición que une a los países de la región y anticipa la llegada de los XIII Juegos Suramericanos.