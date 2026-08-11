Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y 570 heridos tras el sismo de magnitud 7,4

Las ciudades de Colombia, Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia siguen en alerta roja. Se reportan víctimas y daños significativos en la costa del Pacífico

Terremoto en Colombia: al menos 132 muertos y 570 heridos tras el sismo de magnitud 7,4

La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes ascendió a 224 , según la información brindada por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) . Además, el fenómeno cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento de Chocó , dejó un saldo de 570 heridos.

"La cifra de fallecidos sube a 224, de los cuales 165 se registraron en ciudades capitales, así como más de 570 heridos. Ese es el balance preliminar en ciudades capitales con corte a las 5.30 p. m. Las cifras permanecen sujetas a actualización mientras avanzan las evaluaciones de daños y necesidades" , señaló la institución.

Las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el movimiento telúrico, que dejó además siete aeropuertos con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados.

Tras el terremoto se produce una mayor presión hospitalaria

En Pereira, donde las autoridades declararon el toque de queda como medida excepcional, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el temblor. Además, las telecomunicaciones también se encuentran colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos.

Por otra parte, en Cali, el alcalde Alejandro Eder advirtió que, con 380 heridos, la ciudad enfrenta la mayor presión hospitalaria, debido a que al menos 10 centros hospitalarios tuvieron que suspender sus operaciones.

Allí ya trabajan equipos de búsqueda y rescate procedentes de Bogotá y Medellín para apoyar las labores de emergencia con caninos especializados y un sistema de drones.

El alcalde también informó que ordenó la militarización de toda la ciudad, en especial las zonas afectadas por el temblor, y decretó un toque de queda ante amenazas de saqueos mientras continúan las labores de rescate de personas que permanecen bajo los escombros.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó, departamento de Chocó, para expresar personalmente su solidaridad con la región y para comprometerse a subsidiar a al menos 1.300 familias que resultaron afectadas por la emergencia.

Argentina se ofreció para brindar asistencia a Colombia

El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras la tragedia provocada por el terremoto en el país cafetero.

Además de enviarle un saludo a la distancia al pueblo colombiano, Quirno manifestó a través de las redes sociales “la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, sostuvo el funcionario nacional.