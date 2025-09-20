Camioneros de Santa Fe presentó la lista "Verde y Blanca – Lealtad Nacional"

El secretario general Juan Mateo Chulich encabezará la nómina que ratifica la continuidad de la actual conducción gremial para el período 2025–2029. Con más de 9.000 afiliados, el sindicato se consolida como uno de los más importantes del país y refuerza su peso dentro de la Federación Nacional de Camioneros.

El Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe presentó oficialmente este sábado la lista “Verde y Blanca – Lealtad Nacional” , encabezada por el secretario general Juan Mateo Chulich . La nómina ratifica la continuidad de la actual conducción y marca el inicio de un nuevo mandato gremial para el período 2025–2029 .

La presentación se llevó a cabo en la sede de Festram , en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de los integrantes de la comisión directiva, vocales, revisores de cuentas y los congresales que representarán a la provincia en la Federación Nacional de Camioneros . Mientras que hace cuatro años Santa Fe participaba con apenas dos congresales, hoy lo hace con doce, reflejando el crecimiento en afiliados y el mayor peso alcanzado dentro de la federación.

Actualmente, el sindicato cuenta con más de 9.000 afiliados, lo que lo ubica entre las organizaciones camioneras más relevantes del país.

Un proyecto con historia gremial

Este proyecto institucional se formalizó en 2021, aunque sus orígenes se remontan a una década atrás, cuando una conducción provincial decidió desafiliarse de la Federación Nacional de Camioneros. Esa decisión dejó sin representación y sin obra social a miles de trabajadores que históricamente se referenciaron en Hugo Moyano, quien al frente de la federación consiguió importantes beneficios para el sector.

La consolidación del gremio en Santa Fe significó recuperar el Convenio Colectivo 40/89, paritarias, bonos y nuevos acuerdos que reforzaron el marco de pertenencia sindical y las conquistas laborales de los choferes.

“Un paso más en la consolidación”

Durante el acto, Chulich remarcó: “Es una gran satisfacción poder continuar con este proyecto. Lo que hicimos nosotros, con todo en contra, no lo hizo nadie. Ahora llega el tiempo de revalidar todo el esfuerzo hecho en cuatro años. También es un gran compromiso y una responsabilidad seguir fortaleciendo la confianza con nuestros afiliados. Este es un paso más que consolida nuestra forma de trabajar y de brindarnos con lo mejor que tenemos por el bienestar de los trabajadores”.

El evento se desarrolló en un clima de fraternidad y camaradería, con la presencia de familias de los afiliados y del personal de la obra social, institución que preside el propio Chulich desde 2021 por decisión de Moyano.

Las elecciones del sindicato se realizarán el 12 de octubre, con lista única, y cientos de trabajadores participarán en las distintas delegaciones de la provincia.