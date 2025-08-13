Uno Santa Fe | Escenario | Feli Colina

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Feli Colina se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 19 de septiembre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de Tribus y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

13 de agosto 2025 · 10:51hs
Feli Colina compone universos, no canciones. Aunque coquetea con el pop, el rock, el folclore y la poesía, en su arte no hay géneros: hay visiones, pulsiones y una búsqueda que nunca se detiene.

Dueña de una voz y presencia misteriosa y sensual, esta magnética performer transforma el escenario en un tornado de energía y cada show en una intensa experiencia ritual.

Antes del lanzamiento de su próximo disco, Feli Colina se presentará en San Isidro, La Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Madrid, Barcelona y Valencia, pisando fuerte nuevamente en España luego de haber participado del showcase del Primavera Sound 2024. Pero también lo hará en Santa Fe en Tribus Club de Arte el viernes 19 de septiembre a las 21

Ha sido celebrada por la crítica musical como una cantautora vanguardista y visionaria, llevando sus shows a escenarios de toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, tanto en festivales como en conciertos solistas. Actualmente prepara su esperado cuarto disco.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Feli Colina disco Tribus Club de Arte Tribus Santa Fe
