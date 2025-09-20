Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

El líder Unión perdió por 4-2 ante el escolta Camioneros, en La Tatenguita. Ahora solo lo separan tres puntos de su perseguidor en la Primera "B".

En el marco de la fecha 17 del Torneo de la Primera “B” femenino, Unión no logró completar la remontada y terminó cayendo ante Camioneros por 4-2, en un partido disputado en La Tatenguita.

El equipo visitante se adelantó rápidamente con dos goles de Damaris Sequeira (2’ y 25’ del primer tiempo) y un tanto de Natalia Rea (16’ PT), tomando una ventaja temprana que le permitió manejar el trámite del encuentro. Aunque Unión buscó reaccionar, los goles de Lola García (40’ ST) y Emilia Albornoz (41’ ST) solo alcanzaron para descontar, sin poder revertir la historia.

La formación titular de Unión, dirigida por Paulo Poccia, fue: Naila Zaninetti; Marilin Coronel, Caren López, Martina Pino y Alegra Risso; Mailén Herman (c), Daiana Sosa, Yamila Suárez y Adriana Villalba; Pilar Mateo y Agustina Marani. En el banco estuvieron Peña, Luna, Fuse, Vilte, Almada, Lola García, Servín, Albornoz y Paye.

Con este resultado, Unión suma 43 puntos en el torneo, mientras que Camioneros se mantiene como escolta, ahora a tres unidades, consolidando su posición en la zona alta de la tabla.

El equipo rojiblanco intentará recuperarse en las próximas fechas, buscando mantenerse competitivo en la lucha por los primeros puestos del certamen.