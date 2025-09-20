Uno Santa Fe | Ovación | Sarmiento

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Sarmiento sumó tres puntos clave en la pelea por no descender, tras vencer a Barracas Central, a quien dejó sin punta en la Zona A.

20 de septiembre 2025 · 20:26hs
Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Sarmiento de Junín se quedó con un triunfo clave en su visita a Barracas Central al imponerse por 1 a 0 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en el partido interzonal correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único tanto, que le dio la victoria al “Verde”, del encuentro lo marcó el mediocampista Carlos Villalba a los 22 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Facundo Sava supo aprovechar su oportunidad en un partido trabado y con pocas situaciones claras. A pesar de que a los 38 minutos del primer tiempo expulsaron al entrenador de Sarmiento, el equipo mostró carácter para sostener la ventaja.

Por otro lado, en los minutos adicionales, el “Guapo” logró igualar el encuentro con un tanto del defensor Nicolás Demartini, pero fue anulado por posición adelantada.

Con esta victoria, Sarmiento sumó su tercer triunfo en los últimos cinco partidos desde la llegada de Sava y alcanzó 10 de los 15 puntos posibles en esos duelos en la Zona B. De esta manera, logró meterse en zona de clasificación, quedando sexto, y sumó doce unidades.

Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rubén Insua, dejó escapar la chance de quedar como único líder de la Zona A y ahora comparte la cima con Unión de Santa Fe, por lo que ambos cuentan con 15 puntos.

Síntesis de Barracas Central vs. Sarmiento por la novena fecha del Clausura:

Liga Profesional 2025

Fecha 9 (Interzonal)

Barracas Central 0 – 1 Sarmiento

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Insua.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Elián Giménez, Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 22m. Carlos Villalba (S).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Leandro Suhr por Julián Contrera (S). 15m. Facundo Mater por Rafael Barrios, Jonathan Candia por Iván Tapia y Siro Rosané por Dardo Miloc (B). 19m. Manuel García por Jonatan Gómez (S). 23m. Yair Arismendi por Gastón González y Renzo Orihuela por Carlos Villalba (S). 30m. Nahuel Barrios por Tomás Porra (B). 33m. Federico Paradela por Elián Giménez (S). 39m. Nicolás Blandi por Fernando Tobio (B).

