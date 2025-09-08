Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Con concurrencia récord de todo el país, el Harlem 2025 ya está en su última etapa de venta de abonos y entradas por día hasta agotar capacidad. ¡Asegurá tu lugar ahora y no te quedes afuera!

Tickets: últimos disponibles en www.harlem.com.ar/festival

¡Adquirí ahora tus entradas por día y abonos para los 2 días del festival!

9 CUOTAS SIN INTERÉS: Con tarjeta VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Exclusivo a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline).

Todos los medios de pago habilitados:

También podés adquirir tus entradas con todas las tarjetas de crédito / débito y Mercado Pago en www.harlem.com.ar (sistema Passline), y en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

https://www.passline.com/eventos/harlem-festival-2025

Mirá quienes tocan en la 7ma edición:

unnamed

Con una propuesta artística que reúne referentes de la escena nacional y figuras destacadas de la música latinoamericana, el festival promete dos jornadas cargadas de música en vivo, intervenciones artísticas y experiencias.

El Harlem vuelve a superarse y deja boquiabiertos una vez más a los santafesinos y al país entero. Año tras año convoca a miles de fanáticos que esperan el mes de octubre para reencontrarse con los artistas más influyentes de la escena nacional, y este 2025 no es la excepción.

El festival contará este año con la presencia de grandes bandas convocantes como No Te Va Gustar (UY), Las Pastillas del Abuelo, Bersuit Vergarabat y Estelares. Además, llega por primera vez la reina del “RKT”, La Joaqui, y participarán talentos como Fabiana Cantilo, Dante Spinetta, Cardellino (UY), Louta, Zoe Gotusso, Santiago Motorizado y Silvestre y la Naranja.

La propuesta urbana este año la defenderán C.R.O, Zell, Ramma, Swaggerboyz y los uruguayos Zeballos y Tussiwarriors. Mientras que, como nos tiene acostumbrados, completarán la grilla destacados artistas emergentes: Blair, Winona Riders, Un Muerto Más, Chita, Luz Gaggi, Olivia Wald, Tuli Acosta y Daniela Milagros.

¡Y no solo eso! Los amantes de la música electrónica podrán disfrutar el cierre de cada día en el escenario principal con DJ sets extendidos del reconocido Mariano Mellino y la dupla Chapa & Castelo.

Cuatro talentos locales

El histórico grupo de rock santafesino Cabezones concluye el lineup junto a otros grandes artistas regionales de renombre nacional como Cinturón de Bonadeo y las promesas de una nueva generación: Laser Flip y Malta Caramelo.

Una experiencia y miles de emociones

Harlem consagra a la ciudad como una verdadera capital cultural dentro del litoral, con una propuesta que va más allá de su grilla. La misma no se queda atrás en lo que respecta a propuesta gastronómica, activaciones, juegos y espacios de dispersión para los más pequeños, entre tantas otras experiencias más. Sacá tu entrada, te esperan miles de experiencias.

harlem 2

Sobre el Harlem Festival

El Harlem sigue creciendo en cada una de sus ediciones y continúa reuniendo a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias que no quieren perderse el evento del año en Santa Fe con una mega producción, diferentes escenarios, actividades y gastronomía, donde se acercan miles de santafesinos y público de todo el país.

En sólo seis ediciones, Harlem es reconocido como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina. Tuvo su primera edicion en 2018, donde hasta el día de hoy conviven en armonia todo tipo de publico, artistas y experiencias. Ubicado en el corazón del pais, busca el desarrollo artistico, cultural y turistico en la region de Santa Fe, Entre Rios y el Noreste argentino.

En las ediciones de 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 los artistas más importantes del país como Trueno, Duki, Airbag, YSY A, Wos, Nicki Nicole, Chano, La Vela Puerca, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros, fueron parte del line up que siempre mantiene vigente la propuesta del festival.Una experiencia, miles de emociones

