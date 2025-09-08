Uno Santa Fe | Escenario | Harlem

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Con concurrencia récord de todo el país, el Harlem 2025 ya está en su última etapa de venta de abonos y entradas por día hasta agotar capacidad. ¡Asegurá tu lugar ahora y no te quedes afuera!

8 de septiembre 2025 · 00:58hs
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de octubre

Dónde: Predio Estación Belgrano (Ciudad de Santa Fe)

Tickets: últimos disponibles en www.harlem.com.ar/festival

¡Adquirí ahora tus entradas por día y abonos para los 2 días del festival!

9 CUOTAS SIN INTERÉS: Con tarjeta VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Exclusivo a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline).

Todos los medios de pago habilitados:

También podés adquirir tus entradas con todas las tarjetas de crédito / débito y Mercado Pago en www.harlem.com.ar (sistema Passline), y en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

https://www.passline.com/eventos/harlem-festival-2025

Mirá quienes tocan en la 7ma edición:

unnamed

Con una propuesta artística que reúne referentes de la escena nacional y figuras destacadas de la música latinoamericana, el festival promete dos jornadas cargadas de música en vivo, intervenciones artísticas y experiencias.

El Harlem vuelve a superarse y deja boquiabiertos una vez más a los santafesinos y al país entero. Año tras año convoca a miles de fanáticos que esperan el mes de octubre para reencontrarse con los artistas más influyentes de la escena nacional, y este 2025 no es la excepción.

El festival contará este año con la presencia de grandes bandas convocantes como No Te Va Gustar (UY), Las Pastillas del Abuelo, Bersuit Vergarabat y Estelares. Además, llega por primera vez la reina del “RKT”, La Joaqui, y participarán talentos como Fabiana Cantilo, Dante Spinetta, Cardellino (UY), Louta, Zoe Gotusso, Santiago Motorizado y Silvestre y la Naranja.

La propuesta urbana este año la defenderán C.R.O, Zell, Ramma, Swaggerboyz y los uruguayos Zeballos y Tussiwarriors. Mientras que, como nos tiene acostumbrados, completarán la grilla destacados artistas emergentes: Blair, Winona Riders, Un Muerto Más, Chita, Luz Gaggi, Olivia Wald, Tuli Acosta y Daniela Milagros.

¡Y no solo eso! Los amantes de la música electrónica podrán disfrutar el cierre de cada día en el escenario principal con DJ sets extendidos del reconocido Mariano Mellino y la dupla Chapa & Castelo.

Cuatro talentos locales

El histórico grupo de rock santafesino Cabezones concluye el lineup junto a otros grandes artistas regionales de renombre nacional como Cinturón de Bonadeo y las promesas de una nueva generación: Laser Flip y Malta Caramelo.

Una experiencia y miles de emociones

Harlem consagra a la ciudad como una verdadera capital cultural dentro del litoral, con una propuesta que va más allá de su grilla. La misma no se queda atrás en lo que respecta a propuesta gastronómica, activaciones, juegos y espacios de dispersión para los más pequeños, entre tantas otras experiencias más. Sacá tu entrada, te esperan miles de experiencias.

harlem 2

Sobre el Harlem Festival

El Harlem sigue creciendo en cada una de sus ediciones y continúa reuniendo a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias que no quieren perderse el evento del año en Santa Fe con una mega producción, diferentes escenarios, actividades y gastronomía, donde se acercan miles de santafesinos y público de todo el país.

En sólo seis ediciones, Harlem es reconocido como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina. Tuvo su primera edicion en 2018, donde hasta el día de hoy conviven en armonia todo tipo de publico, artistas y experiencias. Ubicado en el corazón del pais, busca el desarrollo artistico, cultural y turistico en la region de Santa Fe, Entre Rios y el Noreste argentino.

En las ediciones de 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 los artistas más importantes del país como Trueno, Duki, Airbag, YSY A, Wos, Nicki Nicole, Chano, La Vela Puerca, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros, fueron parte del line up que siempre mantiene vigente la propuesta del festival.Una experiencia, miles de emociones

¡Seguí a @harlemfestival y enterate primero!

Harlem 2025
Noticias relacionadas
Charly García y Sting presentarán su trabajo juntos en octubre

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: "Lo estoy haciendo a mi manera"

diego topa trae su ultimo y exitoso espectaculo a santa fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

puntos calientes de criptomonedas en 2025: ada, xrp y remittix aumentan, six mining se convierte en una nueva potencia

Puntos calientes de criptomonedas en 2025: ADA, XRP y Remittix aumentan, SIX MINING se convierte en una nueva potencia

Lo último

Bloqueo inesperado: Mercado Pago desactivó la compra-venta de dólares

Bloqueo inesperado: Mercado Pago desactivó la compra-venta de dólares

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Último Momento
Bloqueo inesperado: Mercado Pago desactivó la compra-venta de dólares

Bloqueo inesperado: Mercado Pago desactivó la compra-venta de dólares

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

La prensa mundial destaca el duro revés del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La prensa mundial destaca el "duro revés" del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Ovación
Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional