Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

La Municipalidad de Santa Fe diagramó para este fin de semana propuestas para toda la familia. Se destacan “La Noche de los Museos” y los “Juegos Jadar 2025” . Además, habrá música y teatro en el “Progreso” y las tradicionales ferias y paseos al aire libre.

La Agenda 2025 completa se puede consultar en el siguiente enlace: agenda.santafeciudad.gov.ar/finde .

Mercado Progreso

Sala Mercado Editorial

“Un Bosque en Ruina, de Juan Rey”

Este viernes 12 a las 17.30, en la Sala Mercado Editorial del Mercado Progreso (Balcarce 1635) tendrá lugar el evento “Un Bosque en Ruina” de Juan Rey”, que se exhibe en el Centro Experimental del Color. La actividad es libre y gratuita y está destinada a lectores interesados en espacios culturales y museísticos.

Teatro en el Mercado 2025

“Teatro Salvaje, local y universal a la vez”

Asimismo, desde las 21 en la Sala de la Historia y la Cultura del Bicentenario del Mercado Progreso, continúa el ciclo de teatro con la obra “Teatro Salvaje, local y universal a la vez” de César Román Escudero, declarada de interés cultural por el Concejo Municipal.

Presentaciones de este mes:

Viernes 19: Turrón de Otelo con Rap Flambée, versión libre de W. Shakespeare, por Equipo Chefpeare.

Viernes 26: El cruce de La Pampa, de Rafael Bruza. Dirección: Julieta Kilgelmann.

Venta de entradas:

Los tiques estarán disponibles en santafeciudad.gov.ar/capitalcultural. El 100% de lo recaudado se destinará a los artistas de cada función.

Música en el Mercado

Música independiente santafesina

El sábado 13, a las 20, llega la sexta fecha de “Música en el Mercado” en el Mercado Progreso, con los shows de Curuzú en la distancia, Rocker Fontana y Sofía Kern. La entrada es libre y gratuita y el evento contará con patio gastronómico.

Noche de los Museos en Santa Fe

Este sábado 13, se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos, con la participación de 85 instituciones y más de 350 propuestas libres y gratuitas para toda la comunidad. La Municipalidad de Santa Fe presenta la 11ª edición, que compartirá con la ciudadanía desde las 18 y hasta la medianoche. Habrá una agenda con propuestas de música, gastronomía y paseos con acceso libre y gratuito.

Seis paseos, múltiples experiencias

La programación se organiza en seis paseos por cercanía espacial. Dentro de ellos, el público podrá elegir entre experiencias de aire libre, arte, artes escénicas, propuestas accesibles con apoyos específicos, archivo, documental y memoria, audiovisual, gastronomía, para los niños, literatura y ediciones, música, patrimonio e historia y religioso.

A la par, los espacios municipales sumarán a su programación danzas y propuestas artísticas de los Talleres Culturales Municipales para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Para facilitar la planificación, se recomienda consultar la programación completa y actualizada en el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1mSQrroZJgi6Po97ECulg8VnwI9eV0KtqGWiVk_CvnxU/edit?tab=t.0

PROGRAMACIÓN COMPLETA - NOCHE DE LOS MUSEOS 2025

Jadar 2025

Los “Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Jadar 2025” llegan a su término este domingo 14 de septiembre. La capital provincial fue subsede de los juegos y recibió disciplinas olímpicas y paralímpicas en la costanera santafesina. El escenario elegido fue la laguna Setúbal para esta gran cita nacional que reunió a atletas olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas.

Cronograma del fin de semana

Viernes 12

A las 8: Femenino sprint individuales.

A las 9.45: Hombres sprint.

A las 14: K4 Femenino 500 final.

A las 14.10: K2 Masculino 500 final.

A las 14.20: C2 Femenino 500 final.

A las 14.30: KL3, KL2 Masculino 200 final.

A las 14.40: KL1, KL2, KL3 Femenino 200 final.

A las 15: K4 Masculino 500 final.

A las 15.10: K2 Femenino 500 final.

A las 15.20: C2 Masculino 500 final.

A las 15.30: VL3 Masculino 200 final.

Sábado 13

A las 16: Actividades y propuestas de entretenimiento en el fan fest.

Domingo 14

A las 8: Paratriatlón.

A las 9.20: Relevos mixtos.

Ferias de Emprendedores y Artesanos

Jueves 11

Feria de Artesanos Explanada del Concejo, de 9 a 14:30, Salta 2943.

Feria de Emprendedores artesanos y alimentarias, Paseo Garay de 10 a 15.30, Salvador Caputto y Presidente Perón.

Viernes 12

Feria de Emprendedores Camees, de 10 a 20, en San Martín y Juan de Garay (Plaza Fragata Sarmiento).

Feria de Emprendedores Murat Víttori, de 15 a 19, en Bv. Gálvez y Pedro Víttori (Paseo del Vagón).

Sábado 13

Feria Mujeres Emprendedoras Camees, de 10 a 20, en Plaza Fragata Sarmiento.

Feria de Emprendedores Constituyentes, de 15.30 a 21, en Junín y 4 de Enero (Plaza Constituyentes).

Feria de Artesanos Noche de los Museos, de 18 a 23.30, Plaza 25 de Mayo, San Martín y General López.

Domingo 14

Paseo Costanera Oeste, de 14.30 a 20.30, en Almirante Brown 5700 al 6200.

Feria de Emprendedores de Cassanello, de 14.30 a 20.30, en Almirante Brown y Ángel Cassanello (Costanera Oeste).

Feria de artesanos Incuba, de 15 a 20, en 4 de Enero y Junín (Plaza Constituyentes).

Feria de Artesanos Barrio Cabal, de 14 a 18, Estanislao Zeballos y Pasaje Santa Fe.

Feria de emprendedores Feria del Park, de 14.30 a 22, Rosalía de Castro y Marcial Candioti.

Teatros y Museos Santafesinos

Teatro Municipal 1º de Mayo – Sala Franze

Muestra: “Medio siglo contado con las manos"

Exposición en conmemoración por los 50 años del Teatro de Títeres Municipal. Se exhiben títeres, escenografías, material de archivo, fotos, notas periodísticas y programas.

Podrá visitarse hasta el 21 de septiembre, de martes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 20.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal4.jpg

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas (MMAV)

Muestra: “El silencio que aprende la forma del vacío”, de Brenda Rosen.

Hasta el 12 de octubre. Horarios: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30, domingos y feriados de 16 a 19. Entrada libre y gratuita.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas.jpg

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Alquiler particular“ de la Dealer Colectivo, la entrada es libre y gratuita, con barra de tragos a cargo de Mantel Fantasma.

Centro Experimental del Color

Muestra: “Un bosque en ruina”

Proyecto seleccionado en la Convocatoria Nacional de Proyectos Expositivos 2025.

Fotogalería Municipal

Muestra: “Nueve fotografías de Henri Cartier-Bresson”

Inauguración: viernes 5 a las 19, en la Biblioteca Municipal Prof. Enrique Muttis (Primera Junta 2451). Actividad libre y gratuita.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17.

Horarios de apertura: miércoles a sábados de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.