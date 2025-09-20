Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Cristian Tarragona valoró el empate de Unión ante Independiente Rivadavia, y agregó: "Lo fundamental es mantener la humildad".

20 de septiembre 2025 · 20:16hs
Cristian Tarragona, delantero de Unión y autor del primer gol de penal en el empate 2-2 ante Independiente Rivadavia, habló tras el encuentro y destacó la importancia de su aporte, aunque no ocultó la bronca por no haber podido darle un triunfo a la hinchada en casa.

La importancia de marcar según Tarragona

“El gol es importante, pero lo más valioso es el grupo, que viene haciendo las cosas bien. Hoy fue un partidazo, y nos quedamos con mucha bronca por no poder regalarles la victoria a la gente”, afirmó Tarragona, quien suma cuatro goles en lo que va del torneo y se siente cada vez más cómodo en el equipo.

LEER MÁS: Pittón, firme en Unión: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

El atacante también reflexionó sobre su presente en Unión y la felicidad que le genera poder desempeñarse con regularidad. “Hace tiempo quería estar acá, estoy en el lugar donde me siento bien. Mi familia lo nota y eso también me da tranquilidad y confianza dentro de la cancha”, aseguró.

El trabajo colectivo en el empate de Unión

Además, Tarragona destacó la importancia del trabajo colectivo para generar situaciones de gol. “Cuando el equipo está sólido atrás, los delanteros tenemos confianza para crear chances. Pudimos volver a convertir, eso es positivo, y vamos a seguir trabajando para mantener este nivel”, señaló.

LEER MÁS:

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Por último, el goleador rojiblanco valoró la posición del equipo en la tabla y la motivación que genera pelear arriba. “Estamos ahí arriba, lo sentimos y lo disfrutamos, pero seguimos con los pies sobre la tierra. Lo fundamental es mantener la humildad y seguir trabajando como grupo para alcanzar los objetivos”, cerró.

