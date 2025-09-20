Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Maizon Rodríguez valoró el punto que sumó Unión ante Independiente Rivadavia, que lo dejó en la punta de la Zona A del Clausura.

Tras el empate 2-2 de Unión ante Independiente Rivadavia, Maizon Rodríguez valoró el punto conseguido y la actualidad del equipo en la punta de la Zona A.

“Estamos primeros igual, con un punto de ventaja sobre Barracas. La idea es seguir sumando para clasificar lo antes posible y mantenernos en la pelea”, comentó el defensor.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente Rivadavia

El jugador también hizo referencia a su adaptación al fútbol argentino y a la exigencia de marcar a rivales rápidos como Sebastián Villa.

“Fue un partido difícil, con jugadores de gran nivel, pero seguimos trabajando para corregir errores y mejorar como equipo. Tuvimos algunas dificultades con el sol de frente, pero nada que nos detenga”, señaló Rodríguez.

LEER MÁS: Pittón, firme en Unión: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Finalmente, puso la mirada en el futuro inmediato: “Ahora recuperamos fuerzas y nos preparamos para enfrentar a Banfield. Hay que seguir concentrados y sólidos para mantenernos en lo más alto de la tabla”.