Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"
Por Ovación
El análisis de Maizon Rodríguez sobre el empate de Unión
“Estamos primeros igual, con un punto de ventaja sobre Barracas. La idea es seguir sumando para clasificar lo antes posible y mantenernos en la pelea”, comentó el defensor.
El jugador también hizo referencia a su adaptación al fútbol argentino y a la exigencia de marcar a rivales rápidos como Sebastián Villa.
“Fue un partido difícil, con jugadores de gran nivel, pero seguimos trabajando para corregir errores y mejorar como equipo. Tuvimos algunas dificultades con el sol de frente, pero nada que nos detenga”, señaló Rodríguez.
Finalmente, puso la mirada en el futuro inmediato: “Ahora recuperamos fuerzas y nos preparamos para enfrentar a Banfield. Hay que seguir concentrados y sólidos para mantenernos en lo más alto de la tabla”.