Uno Santa Fe | Unión | Unión

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Maizon Rodríguez valoró el punto que sumó Unión ante Independiente Rivadavia, que lo dejó en la punta de la Zona A del Clausura.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 20:06hs
Maizon Rodríguez, conforme en Unión: Nos llevamos un punto y seguimos primeros

Prensa Unión

Tras el empate 2-2 de Unión ante Independiente Rivadavia, Maizon Rodríguez valoró el punto conseguido y la actualidad del equipo en la punta de la Zona A.

El análisis de Maizon Rodríguez sobre el empate de Unión

“Estamos primeros igual, con un punto de ventaja sobre Barracas. La idea es seguir sumando para clasificar lo antes posible y mantenernos en la pelea”, comentó el defensor.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente Rivadavia

El jugador también hizo referencia a su adaptación al fútbol argentino y a la exigencia de marcar a rivales rápidos como Sebastián Villa.

“Fue un partido difícil, con jugadores de gran nivel, pero seguimos trabajando para corregir errores y mejorar como equipo. Tuvimos algunas dificultades con el sol de frente, pero nada que nos detenga”, señaló Rodríguez.

LEER MÁS: Pittón, firme en Unión: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Finalmente, puso la mirada en el futuro inmediato: “Ahora recuperamos fuerzas y nos preparamos para enfrentar a Banfield. Hay que seguir concentrados y sólidos para mantenernos en lo más alto de la tabla”.

Unión Maizon Rodríguez Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
madelon, con la idea clara en union: tenemos que aprender a manejar la paciencia

Madelón, con la idea clara en Unión: "Tenemos que aprender a manejar la paciencia"

el uno por uno de union en el empate ante independiente rivadavia

El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente Rivadavia

union dejo pasar una gran chance de escaparse en la punta tras igualar ante independiente rivadavia

Unión dejó pasar una gran chance de escaparse en la punta tras igualar ante Independiente Rivadavia

la previa en el 15 de abril: fiesta tatengue pese al dia del club

La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

Lo último

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Pittón: Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo

Pittón: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: Nos llevamos un punto y seguimos primeros

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná