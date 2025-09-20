Pittón, firme en Unión: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Mauro Pittón destacó la actitud de Unión, tras el empate ante Independiente Rivadavia, que lo dejó como líder de la Zona A.

Tras el empate 2-2 en el estadio 15 de Abril, Mauro Pittón analizó el rendimiento de Unión y dejó en claro que, más allá de no haber conseguido la victoria, el equipo volvió a mostrar personalidad y carácter para sobreponerse a un marcador adverso.

“En frío vamos a ver muchas cosas buenas que hicimos. No es fácil dar vuelta resultados en el fútbol argentino y nosotros lo logramos ante Racing y lo repetimos hoy. Eso habla de la fortaleza del grupo y del trabajo que se hace día a día”, expresó el mediocampista y capitán rojiblanco.

El volante reconoció que al equipo todavía le falta precisión en algunos pasajes, pero remarcó que la idea de juego está clara: “Sabemos que tenemos que seguir mejorando, que cada rival nos estudia y nos plantea estrategias para complicarnos. Hoy Independiente se cerró bien atrás y salió rápido de contra. Tuvimos que adaptarnos al partido y eso también es parte del crecimiento”.

Pittón analizó su presente en Unión

En lo personal, Pittón valoró el presente que atraviesa, aunque siempre poniendo por delante lo colectivo: “El foco está en el equipo. Ser capitán de Unión es un privilegio enorme y lo vivo con mucha responsabilidad. Más allá de la tabla o del buen momento, nosotros mantenemos la mentalidad de pensar en cada partido, de sostener la solidez y seguir siendo un rival duro”.

Con este empate, Unión se mantiene en lo más alto de la Zona A y confirma que atraviesa un momento de protagonismo en el Torneo Clausura, con la mente puesta en sostener la regularidad en la recta final.