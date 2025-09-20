Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

A pesar de haberse suspendido la actividad en la Liga Santafesina por las inclemencias del tiempo, por la cuarta fecha, Ateneo Inmaculada derrotó a Unión.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 20:28hs
Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Aunque en las primeras horas de este sábado fue suspendida toda la jornada de Liga Santafesina, tanto en el masculino como en el femenino, se jugó un sólo encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti. Habrá que aguardar lo que resuelva la casa madre del fútbol local en relación al resto de los cotejos no disputados.

A la vera de la autopista, en un campo de juego en buenas condiciones, y con un clima muy húmedo, Ateneo Inmaculada derrotó por 3 a 2 a Unión de Santa Fe bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. Solamente se disputó el cotejo correspondiente a primera, ya que el de reserva será reprogramado oportunamente.

image

Los goles para la escuadra Colegial fueron concretados por Juan Chiaraviglio, Monella y Báez, mientras que para la visítalo hicieron Alan Sosa y Gerónimo Faría. Con esta victoria, los dueños de casa lograron sumar tres puntos clave, ya que venían de dos derrotas al hilo, primero ante La Salle Jobson en Cabaña Leiva por 1 a 0, y luego, el miércoles pasado, en Colonia San José, ante la UNL por 2 a 0.

Lo que viene en el Norberto Serenotti

En la próxima fecha, la quinta del certamen, Ateneo Inmaculada visitará a Pucará en barrio Transporte, y Unión de Santa Fe será anfitrión de la Universidad del Litoral. Quedan pendiente de disputarse por la cuarta fecha de la Zona 1, UNL con El Quillá, Academia Cabrera con Pucará, Ciclón Racing con Colón de San Justo, Gimnasia y Esgrima con Nobleza e Independiente con Juventud Unida.

Clausura Serenotti Ateneo
Noticias relacionadas
a union le falto lucidez y no paso del empate ante independiente rivadavia

A Unión le faltó lucidez y no pasó del empate ante Independiente Rivadavia

barracas central quiere seguir puntero ante un urgido sarmiento

Barracas Central quiere seguir puntero ante un urgido Sarmiento

el muletto de river se quiere hacer fuerte en su visita a atletico tucuman

El muletto de River se quiere hacer fuerte en su visita a Atlético Tucumán

asi se encuentra el historial entre union e independiente rivadavia

Así se encuentra el historial entre Unión e Independiente Rivadavia

Lo último

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Pittón: Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo

Pittón: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: Nos llevamos un punto y seguimos primeros

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná