Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

A pesar de haberse suspendido la actividad en la Liga Santafesina por las inclemencias del tiempo, por la cuarta fecha, Ateneo Inmaculada derrotó a Unión.

Aunque en las primeras horas de este sábado fue suspendida toda la jornada de Liga Santafesina, tanto en el masculino como en el femenino, se jugó un sólo encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti. Habrá que aguardar lo que resuelva la casa madre del fútbol local en relación al resto de los cotejos no disputados.

A la vera de la autopista, en un campo de juego en buenas condiciones, y con un clima muy húmedo, Ateneo Inmaculada derrotó por 3 a 2 a Unión de Santa Fe bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. Solamente se disputó el cotejo correspondiente a primera, ya que el de reserva será reprogramado oportunamente.

image

Los goles para la escuadra Colegial fueron concretados por Juan Chiaraviglio, Monella y Báez, mientras que para la visítalo hicieron Alan Sosa y Gerónimo Faría. Con esta victoria, los dueños de casa lograron sumar tres puntos clave, ya que venían de dos derrotas al hilo, primero ante La Salle Jobson en Cabaña Leiva por 1 a 0, y luego, el miércoles pasado, en Colonia San José, ante la UNL por 2 a 0.

Lo que viene en el Norberto Serenotti

En la próxima fecha, la quinta del certamen, Ateneo Inmaculada visitará a Pucará en barrio Transporte, y Unión de Santa Fe será anfitrión de la Universidad del Litoral. Quedan pendiente de disputarse por la cuarta fecha de la Zona 1, UNL con El Quillá, Academia Cabrera con Pucará, Ciclón Racing con Colón de San Justo, Gimnasia y Esgrima con Nobleza e Independiente con Juventud Unida.