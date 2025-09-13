Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

En un impactante operativo policial realizado este viernes por la noche, fuerzas de elite de Santa Fe lograron la detención de Waldo Bilbao, de 45 años, señalado como el financista y logístico de una poderosa organización narcocriminal . El procedimiento, que puso fin a meses de una paciente investigación judicial y policial , tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Colón al 1200 de la ciudad de Rosario .

El despliegue estuvo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) , quienes actuaron bajo la coordinación del Juzgado Federal . Cuando el “brechero” abrió paso para irrumpir en la casa, Bilbao intentó fugarse a través de un hueco preparado para escapar. Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos lo neutralizó y fue esposado en el lugar.

El financista del narco

Sobre Waldo Bilbao pesaba una recompensa de 50 millones de pesos, ofrecida por el Gobierno de Santa Fe para dar con su paradero y el de su hermano Brian, aún prófugo. Según la investigación, Bilbao era el encargado de administrar y financiar la organización narco dedicada a introducir cocaína peruana y boliviana a través de Paraguay. También se ocupaba del lavado de dinero del narcotráfico, invirtiendo en inmuebles, vehículos de alta gama y distintos rubros comerciales, además de planificar la logística del traslado de la droga hasta los puntos de venta.

La “Fuerza Aérea” narco

Los hermanos Bilbao dieron un salto cualitativo en el negocio ilegal al invertir en aviones y avionetas para el transporte de drogas. Desde un aeródromo en Carrizales, a 70 kilómetros de Rosario, realizaban vuelos nocturnos para arrojar cargamentos de cocaína en campos previamente señalados, donde eran recogidos por camionetas para su traslado y acopio. Este esquema los convirtió en mayoristas de la cocaína en la región.

Tras la captura, las autoridades informaron al Juzgado Federal y Bilbao quedó alojado en dependencias de seguridad a la espera de su audiencia judicial, donde será imputado por narcotráfico y lavado de activos.

Falta atrapar a Brian

La detención de Waldo Bilbao representa un golpe clave al narcotráfico en Rosario y un hito en el desmantelamiento de la banda, pero los investigadores advierten que la misión no estará completa hasta dar con Brian Bilbao, el otro hermano que permanece prófugo.

