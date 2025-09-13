Uno Santa Fe | Policiales | Rosario

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

El Gobierno había ofrecido 50 millones de pesos de recompensa por su captura, mientras su hermano Brian Bilbao sigue prófugo.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de septiembre 2025 · 12:20hs
Cayó Waldo Bilbao en Rosario  

gentileza

Cayó Waldo Bilbao en Rosario

 

En un impactante operativo policial realizado este viernes por la noche, fuerzas de elite de Santa Fe lograron la detención de Waldo Bilbao, de 45 años, señalado como el financista y logístico de una poderosa organización narcocriminal. El procedimiento, que puso fin a meses de una paciente investigación judicial y policial, tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Colón al 1200 de la ciudad de Rosario.

Sin salida

El despliegue estuvo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), quienes actuaron bajo la coordinación del Juzgado Federal. Cuando el “brechero” abrió paso para irrumpir en la casa, Bilbao intentó fugarse a través de un hueco preparado para escapar. Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos lo neutralizó y fue esposado en el lugar.

El financista del narco

Sobre Waldo Bilbao pesaba una recompensa de 50 millones de pesos, ofrecida por el Gobierno de Santa Fe para dar con su paradero y el de su hermano Brian, aún prófugo. Según la investigación, Bilbao era el encargado de administrar y financiar la organización narco dedicada a introducir cocaína peruana y boliviana a través de Paraguay. También se ocupaba del lavado de dinero del narcotráfico, invirtiendo en inmuebles, vehículos de alta gama y distintos rubros comerciales, además de planificar la logística del traslado de la droga hasta los puntos de venta.

La “Fuerza Aérea” narco

Los hermanos Bilbao dieron un salto cualitativo en el negocio ilegal al invertir en aviones y avionetas para el transporte de drogas. Desde un aeródromo en Carrizales, a 70 kilómetros de Rosario, realizaban vuelos nocturnos para arrojar cargamentos de cocaína en campos previamente señalados, donde eran recogidos por camionetas para su traslado y acopio. Este esquema los convirtió en mayoristas de la cocaína en la región.

Tras la captura, las autoridades informaron al Juzgado Federal y Bilbao quedó alojado en dependencias de seguridad a la espera de su audiencia judicial, donde será imputado por narcotráfico y lavado de activos.

Falta atrapar a Brian

La detención de Waldo Bilbao representa un golpe clave al narcotráfico en Rosario y un hito en el desmantelamiento de la banda, pero los investigadores advierten que la misión no estará completa hasta dar con Brian Bilbao, el otro hermano que permanece prófugo.

LEER MÁS: Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Rosario Narcotráfico Detenido
Noticias relacionadas
La droga secuestrada en el operativo

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

destruccion total en villa california: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Un incendio en barrio Guadalupe afectó a un hogar de menores: el humo obligó a evacuar a los niños del Hogar Estrada.

Un incendio en Bº Guadalupe afectó a un hogar de menores: el humo obligó a evacuar a los niños del Hogar Estrada

El hombre que se entregó por el crimen ocurrido en 2024

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Lo último

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Último Momento
Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

Ovación
Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional