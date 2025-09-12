Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

El sujeto rompió uno de sus teléfonos e intentó deshacerse de la droga, pero fue detenido por el Comando Radioeléctrico y la PDI.

Este jueves por la tarde , un operativo policial en barrio Liceo Norte terminó con la detención de un hombre de 29 años que intentó eludir a los efectivos del Comando Radioeléctrico . El hecho ocurrió en la intersección de avenida Blas Parera y callejón Aguirre , cuando los uniformados acudieron tras un aviso del 911 que alertaba sobre un intruso en el patio de una vivienda deshabitada.

Al llegar al lugar, los policías interceptaron al sospechoso , quien en su intento por escapar rompió uno de sus celulares y trató de deshacerse de un envoltorio negro que llevaba consigo.

Secuestro de celulares y droga

En presencia de testigos, los oficiales secuestraron cuatro teléfonos celulares —uno destruido intencionalmente y tres intactos— y un bulto envuelto en plástico negro. Al revisar su interior hallaron una sustancia blanquecina que, tras las pericias del Gabinete Técnico Antinarcóticos de la PDI, fue confirmada como cocaína con un peso total de 80 gramos.

Causa por microtráfico en Santa Fe

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se le formó causa en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. Desde la Unidad Regional I y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que el sospechoso continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación.

