Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

El sujeto rompió uno de sus teléfonos e intentó deshacerse de la droga, pero fue detenido por el Comando Radioeléctrico y la PDI.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de septiembre 2025 · 11:23hs
La droga secuestrada en el operativo

gentileza

La droga secuestrada en el operativo

Este jueves por la tarde, un operativo policial en barrio Liceo Norte terminó con la detención de un hombre de 29 años que intentó eludir a los efectivos del Comando Radioeléctrico. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Blas Parera y callejón Aguirre, cuando los uniformados acudieron tras un aviso del 911 que alertaba sobre un intruso en el patio de una vivienda deshabitada.

Al llegar al lugar, los policías interceptaron al sospechoso, quien en su intento por escapar rompió uno de sus celulares y trató de deshacerse de un envoltorio negro que llevaba consigo.

Secuestro de celulares y droga

En presencia de testigos, los oficiales secuestraron cuatro teléfonos celulares —uno destruido intencionalmente y tres intactos— y un bulto envuelto en plástico negro. Al revisar su interior hallaron una sustancia blanquecina que, tras las pericias del Gabinete Técnico Antinarcóticos de la PDI, fue confirmada como cocaína con un peso total de 80 gramos.

Causa por microtráfico en Santa Fe

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se le formó causa en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. Desde la Unidad Regional I y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que el sospechoso continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación.

• LEER MÁS: Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

hombre cocaína Liceo Norte
Noticias relacionadas
Un incendio en barrio Guadalupe afectó a un hogar de menores: el humo obligó a evacuar a los niños del Hogar Estrada.

Un incendio en Bº Guadalupe afectó a un hogar de menores: el humo obligó a evacuar a los niños del Hogar Estrada

El hombre que se entregó por el crimen ocurrido en 2024

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio villa setubal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Lo último

Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Último Momento
Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Ovación
Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional