Insólito: violaron la cuarentena para jugar a las bochas

Después de todo el desastre que se desató la semana pasada con el cobro de pensiones y jubilaciones el gobierno trata de controlar el proceso de cuarentena. Pero no todos hacen caso o no entienden la gravedad del coronavirus. Y tratan de hacer algo que era normal hasta hace algunos meses. Como lo que protagonizaron nueve personas en Río Cuarto (Córdoba), que insólitamente terminaron detenidas por jugar a las bochas. La semana pasada, pero en Chaco, once chicas fueron detenidas por jugar al fútbol.

Los muchachos hicieron un desafío y procedieron a jugar. Se trató de dos partidos de bochas diferentes, ambos realizados sobre la vía pública. En el primero se vieron involucradas cuatro personas, dos menores, un joven de 18 años y un adulto de 44. Los mismos disputaban una competencia sobre la calle hasta que un móvil policial fue alertado y los detuvo. En el operativo, los policías secuestraron seis bochas y un bochín.

Por el mismo hecho, pero en otra parte de la ciudad, fueron encontradas cinco individuos también jugando a las bochas en la calle. Pese a las advertencias de las autoridades para permanecer en los hogares, salvo casos de fuerza mayor, algunos quiebran el aislamiento con las graves consecuencias que esto puede provocar. Por este segundo hecho fueron trasladadas a la comisaría un adolescente de 17 años, y cuatro adultos de 25, 33, 46 y 49. Justo cuando uno de los competidores estaba por pegar un "chanta cuatro".

Todos los arrestados fueron trasladados a la Jefatura Departamental a disposición del Ministerio Público Fiscal.