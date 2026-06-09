Unicef Argentina divulgó que en el último año se redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres. Sin embargo, proyectan una suba para este primer semestre de 2026.

La pobreza infantil cayó al 42,3% en Argentina durante el segundo semestre de 2025, según un informe de Unicef

La pobreza infantil en la Argentina cayó al 42,3 por ciento durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde el año 2018, según un informe difundido este martes por Unicef Argentina.

El estudio indicó que la mejora observada a lo largo del último año redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres. Sin embargo, el organismo proyectó una suba para este primer semestre de 2026.

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Datos oficiales

De acuerdo con el trabajo elaborado sobre la base de datos oficiales, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones registrados un año antes.

Embed Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes en Argentina (42,3%) viven en hogares pobres, y el 9,4% se encuentra en situación de indigencia, según nuestro último informe basado en datos oficiales del segundo semestre de 2025.



Si bien estos valores muestran una tendencia… pic.twitter.com/ECsigqs1VQ — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) June 9, 2026

La indigencia infantil, por su parte, descendió al 9,4%, lo que equivale a 1,1 millones de chicos que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, según detalló Infobae.

En paralelo, Unicef proyectó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil podría ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la indigencia subiría al 10,8%.

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Según el organismo, la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales serán factores determinantes para explicar esa posible reversión parcial de la tendencia descendente observada durante los últimos meses.

El informe, titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025, se presentó durante una actividad organizada por Unicef en el Círculo Italiano de Buenos Aires.

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"Trabajamos para ampliar las oportunidades"

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó la baja de la pobreza infantil y remarcó que la cifra representa el nivel más bajo desde 2018. En ese sentido, subrayó el rol de su cartera y afirmó: "Desde el Ministerio de Capital Humano trabajamos para ampliar las oportunidades de las familias y garantizar mejores condiciones de desarrollo para los chicos".