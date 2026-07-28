Crece la preocupación de los farmacéuticos de Santa Fe por el crecimiento de la venta libre de medicamentos: advierten más automedicación y menos cobertura

El Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe cuestionó la decisión de la ANMAT de liberar diez principios activos de venta bajo receta y alertó que la medida reduce la cobertura de obras sociales y fomenta la automedicación. También rechazó el proyecto que busca habilitar la venta de medicamentos fuera de las farmacias.

El Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe cuestiona la decisión de la ANMAT de pasar diez principios activos a venta libre.

La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de autorizar que diez principios activos pasen de venta bajo receta a venta libre encendió una señal de alarma en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe . Desde la entidad advirtieron que la medida puede favorecer la automedicación, reducir el acceso de los pacientes a los tratamientos y profundizar un proceso de desregulación que, aseguran, pone en riesgo la seguridad sanitaria.

La disposición fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026 , publicada en el Boletín Oficial. Según la ANMAT, los medicamentos incluidos fueron comercializados durante al menos cinco años bajo receta sin registrar eventos adversos graves que modificaran su perfil de seguridad, además de contar con antecedentes similares en organismos internacionales como la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y la ANVISA de Brasil.

Sin embargo, la primera vocal titular del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe (Primera Circunscripción), Alicia Caraballo, cuestionó la medida y sostuvo que el cambio de condición de venta tiene consecuencias directas para los pacientes.

"Nosotros los farmacéuticos vemos con preocupación cómo aumenta muchísimo la cantidad de medicamentos que pasan a venta libre", afirmó.

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Menos cobertura y más automedicación

Caraballo explicó que uno de los principales efectos del cambio es la pérdida de cobertura por parte de las obras sociales y prepagas.

"Estos medicamentos que pasan a venta libre tienen dos connotaciones. Por un lado disminuyen su cobertura en la seguridad social, es decir, la pierden, porque al ser de venta libre ya no van a ser cubiertos por la seguridad social", detalló en LT9.

Además, remarcó que la automedicación puede derivar en complicaciones si no existe la intervención de un profesional. "Ningún medicamento es inocuo. Todos los medicamentos tienen sus efectos positivos y sus efectos negativos. Tiene necesariamente que haber un profesional que evalúe cuando un paciente viene a buscar un medicamento de venta libre", señaló.

En ese sentido recordó que, en Santa Fe, la Ley Provincial 2.287 establece que todos los medicamentos, tanto los de venta bajo receta como los de venta libre, deben expenderse exclusivamente en farmacias y bajo la supervisión de un farmacéutico.

"Tenemos una ley muy buena, donde todos los medicamentos deben dispensarse en la farmacia y bajo la tutela de un farmacéutico. En otras jurisdicciones esto no ocurre", precisó.

La advertencia por los "prazoles"

La dirigente también puso como ejemplo el uso extendido de los inhibidores de la secreción gástrica, conocidos popularmente como "prazoles", que anteriormente pasaron a venta libre. "Tienen mucha eficacia, pero también pueden enmascarar cuadros mucho más graves", alertó.

Según explicó, el consumo sin control médico puede retrasar el diagnóstico de enfermedades digestivas importantes o generar efectos secundarios asociados a la mala absorción de nutrientes y otras complicaciones.

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Rechazo a la venta en supermercados y kioscos

Caraballo también expresó el rechazo del sector al anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que propone modificar la Ley 17.565 para permitir la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos, tótems comerciales y plataformas digitales. "La posición de los colegios y de las federaciones es contraria a esto", sostuvo.

La farmacéutica aclaró que el sector no se opone a la incorporación de herramientas tecnológicas, pero considera indispensable mantener la participación de profesionales en la cadena de atención.

"No estamos en contra de la tecnología. Al contrario, creemos que ayuda muchísimo. Pero siempre tiene que haber un profesional médico para prescribir y un farmacéutico para dispensar y orientar al paciente", afirmó.

También destacó iniciativas como el Troquel Digital, que permiten mejorar la trazabilidad de los medicamentos desde el laboratorio hasta el consumidor.

Dudas sobre el impacto en los precios

Otro de los argumentos oficiales para impulsar la desregulación es que una mayor competencia podría reducir el precio de los medicamentos. Sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos relativizaron esa posibilidad.

"La política de precios de los medicamentos no está relacionada con los canales de venta. No es tan simple como habilitar la venta libre para que bajen los precios", aseguró.

Caraballo sostuvo que existen otras herramientas más eficaces, como profundizar la prescripción por nombre genérico, antes que flexibilizar los mecanismos de comercialización.

Los medicamentos alcanzados

La disposición de la ANMAT incorpora a la venta libre especialidades medicinales elaboradas con los siguientes principios activos:

Trimebutina maleato.

Levocetirizina diclorhidrato.

Fexofenadina clorhidrato.

Dimenhidrinato.

Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato (uso oftálmico).

Olopatadina clorhidrato (uso oftálmico).

Carboximetilcisteína.

Cloruro de aluminio hexahidratado.

Asociación de carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.

Ivermectina tópica al 0,5 %.

La autorización para la ivermectina alcanza únicamente a la presentación en loción tópica y no incluye comprimidos ni otras formulaciones de administración oral. Con el cambio de condición de venta, estos productos dejarán de contar con descuentos de obras sociales y empresas de medicina prepaga.