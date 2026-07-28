Nery Pumpido por UNO 106.3: el Mundial, el futuro del fútbol y un elogio para Santa Fe

El campeón del mundo analizó la última Copa del Mundo desde su rol en CONMEBOL, cuestionó el rumbo futbolístico actual, desestimó las teorías sobre la final entre Argentina y España y destacó las obras para los Juegos Sudamericanos.

En su paso por Santa Fe , donde recorrió las obras de infraestructura para los próximos Juegos Sudamericanos , Nery Pumpido dialogó con Mañana UNO por UNO 106.3 y dejó definiciones sobre el presente del fútbol internacional, el balance del Mundial 2026, el futuro de la Selección Argentina y el trabajo que viene realizando desde su función como secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de CONMEBOL .

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El campeón del mundo en México 1986 regresó una vez más a su ciudad y, fiel a su estilo, no esquivó ningún tema.

"El Mundial fue un éxito, pero el fútbol no me gustó"

Pumpido realizó un balance positivo desde el aspecto organizativo y de convocatoria del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, aunque reconoció que el nivel futbolístico no terminó de convencerlo.

"Fue un Mundial muy importante. Argentina volvió a jugar una final y eso para Sudamérica es muy positivo. También creo que selecciones como Colombia, Ecuador y Uruguay podían haber dado mucho más", analizó.

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Sin embargo, fue mucho más crítico al momento de evaluar el juego. "No me gustó mucho el fútbol que se vio. Creo que se está jugando de una forma que no es atractiva. Es un fútbol muy robotizado, de dos toques, muy parecido en todos lados. Hay partidos que terminan siendo aburridos", aseguró.

Incluso reveló que esa inquietud fue planteada durante reuniones con responsables del área de desarrollo de FIFA.

La preocupación por las nuevas generaciones

Uno de los puntos que más desarrolló Pumpido fue el proceso de formación de los futbolistas.

Para el dirigente de CONMEBOL, el principal desafío pasa por devolverles libertad a los chicos en las divisiones inferiores.

"Estamos trabajando desde hace años con los formadores porque creemos que ahí está el problema. No podemos enseñarles a jugar siempre a dos toques. Si seguimos así, vamos a perder a esos futbolistas diferentes que siempre caracterizaron al jugador sudamericano", sostuvo.

Incluso puso como ejemplo que varios clubes importantes del mundo comenzaron a recuperar espacios de juego informal para fomentar la creatividad.

"Equipos como Palmeiras, Independiente del Valle o Real Madrid están volviendo a hacer canchas de tierra para que los chicos jueguen con libertad. Eso demuestra que todos entendimos que algo no se hizo bien en los últimos años", remarcó.

La final del Mundial y un fuerte rechazo a las teorías conspirativas

Pumpido también fue consultado por las versiones que circularon en redes sociales luego de la final entre Argentina y España, y fue contundente.

"Es una locura. La gente que piensa esas cosas no entiende de deporte ni de fútbol. España fue superior y ganó bien. Argentina venía de jugar 120 minutos contra Inglaterra y llegó muy desgastada. No hay otra explicación", afirmó.

Además, lamentó el impacto que tienen las redes sociales en este tipo de situaciones.

"Hoy cualquiera escribe cualquier barbaridad y muchos la repiten sin chequear absolutamente nada. Eso le hace muy mal al deporte", señaló.

El desafío de la Selección después de Messi

Otro de los temas fue el inevitable recambio generacional que afrontará la Selección Argentina cuando Lionel Messi deje definitivamente el equipo.

Pumpido recordó que algo similar ocurrió tras el retiro de Diego Maradona.

"En aquel momento pensábamos que no iba a aparecer otro como Diego y apareció Messi. Hoy no vemos un jugador de esas características, pero ojalá vuelva a surgir. Para eso hay que cambiar muchas cosas en la formación", explicó.

De todos modos, se mostró confiado en la renovación que viene llevando adelante el seleccionado.

"Argentina tiene un buen recambio y seguramente seguirá siendo competitiva. Lo que falta es volver a encontrar a ese futbolista distinto, al que rompe los esquemas", agregó.

Su mirada sobre Santa Fe y los Juegos Sudamericanos

Antes de despedirse, Pumpido se mostró gratamente sorprendido por el avance de las obras para los Juegos Sudamericanos que se desarrollarán en la ciudad.

El exarquero recorrió el nuevo estadio y destacó su magnitud. "Me asombró completamente. Es una obra de primer nivel, muy grande y pensada no solo para el deporte, sino también para espectáculos. Va a quedar algo muy importante para Santa Fe", expresó.

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Además, confirmó que CONMEBOL realizará en octubre un torneo de futsal en esas instalaciones.

Como ocurre cada vez que visita la ciudad, Pumpido dejó en claro que mantiene intacto su vínculo con Santa Fe.

"Siempre trato de ayudar a la gente de Santa Fe. Mi teléfono siempre está abierto para lo que necesiten", concluyó el campeón del mundo.