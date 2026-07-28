¿San Lorenzo busca convertirse en socio de Colón por Ignacio Lago?

San Lorenzo pretende adquirir el 50% que tiene Talleres y ser socio de Colón a futuro por Ignacio Lago, figura y goleador de la Primera Nacional

Ignacio Lago sigue despertando interés y San Lorenzo volvió a meterse en escena, aunque con una estrategia diferente. Después de que perdiera fuerza la posibilidad de incorporarlo a préstamo, en las últimas horas surgió una alternativa que podría modificar el futuro del extremo de Colón .

¿San Lorenzo, socio de Colón?

Según informan medios partidarios del Ciclón, se analiza comprar el 50% de Talleres en la negociación que mantienen por Alexis Cuello y abriría un nuevo escenario para el futbolista. De concretarse, Lago no se sumaría a San Lorenzo, pero sería socio del Sabalero –que tiene el 100% de los derechos federativos– a futuro.

San Lorenzo negocia con Talleres para ser socio de Colón por Lago. UNO Santa Fe | José Busiemi

La posibilidad no pasa inadvertida en Santa Fe. El Bichito atraviesa un gran presente y se consolidó como una de las principales figuras de la Primera Nacional. Además de ser el máximo goleador de Colón, es uno de los futbolistas más determinantes de la categoría, lo que explica el creciente interés de distintos clubes. Pero está claro que no se irá ahora en caso que la oferta sea irresisitble. El Ciclón lo quiere, pero no puede pagarlo.

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Por ahora no hay avances oficiales, pero el movimiento que analiza San Lorenzo ya genera expectativa. Más allá de que Lago no se moverá de Colón, un cambio en la composición de su ficha podría marcar el primer paso de una futura venta cuando llegue el momento de dar el salto nuevamente a la máxima categoría.