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Riesgo hídrico por El Niño: vecinos de Alto Verde y La Boca piden información sobre protocolos de respuestas

La Red Interinstitucional y Social del distrito costero de Alto Verde solicitó de forma urgente precisiones al intendente Poletti y a las áreas de Gestión de Riesgo sobre el estado de las bombas, limpieza de zanjones, módulos habitacionales y garantías de transitabilidad para Alto Verde, Paraje La Boca y La Vuelta del Paraguayo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de julio 2026 · 20:23hs
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Riesgo hídrico por El Niño: vecinos de Alto Verde y La Boca piden información sobre protocolos de respuestas

Riesgo hídrico por El Niño: vecinos de Alto Verde y La Boca piden información sobre protocolos de respuestas

Ante los pronósticos que advierten el impacto del fenómeno "El Niño" 2026 en la región metropolitana, la Red Interinstitucional y Social Alto Verde —a través de su Comisión de Emergencia Hídrica y su Comisión de Comunicación— presentó un petitorio formal ante el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Fe.

El escrito, dirigido de forma directa al intendente Poletti y a reparticiones clave como la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Dirección de Gestión de Riesgo, la Coordinación del Distrito La Costa y la Delegación Municipal de Alto Verde, exige conocer en detalle la planificación preventiva y el protocolo de respuesta previstos para proteger a las familias de Alto Verde, Paraje La Boca y La Vuelta del Paraguayo.

LEER MÁS: El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas

"La prevención, el acceso a la información pública y la planificación conjunta entre el Estado y la comunidad son fundamentales para disminuir el impacto de los eventos hidrológicos y proteger a la población", subrayaron desde la Comunidad organizada de la Red Alto Verde.

Los 7 puntos clave reclamados a la Municipalidad

A través del comunicado, las instituciones representativas de la costa santafesina detallaron el listado de reclamos e interrogantes elevados a las autoridades locales:

Plan de Contingencia Oficial: presentación de las medidas preventivas e integrales diseñadas para el distrito y zonas aledañas golpeadas por crecidas.

Mantenimiento de Drenajes: limpieza sistemática de la red de desagües pluviales, cunetas, reservorios y canales de descarga.

Saneamiento del Zanjón de calle Aicardi (Manzana 2): desobstrucción urgente y controles estrictos para erradicar el arrojo de residuos en las costas y zanjones que impiden el normal escurrimiento de los excedentes pluviales.

Estado de Estaciones de Bombeo: un informe técnico y actualizado sobre la capacidad operativa, mantenimiento y disponibilidad de las bombas de desagote fijas y móviles.

Módulos Habitacionales: claridad sobre la logística de evacuación e instalación de soluciones habitacionales transitorias para las familias que se vean damnificadas por anegamientos.

Garantía de Movilidad e Ingreso de Servicios: plan de contingencia para asegurar el libre tránsito del personal de salud, educación y seguridad, así como de los propios vecinos, en caso de interrupción del camino entre Alto Verde y La Boca. Se solicitaron precisiones sobre el esquema de trasbordo ante un eventual aislamiento.

Intervención en Paraje La Boca: relleno y colocación de camionadas de tierra en sectores críticos para consolidar la transitabilidad y mitigar el riesgo de anegamiento.

Exigen certidumbre y articulación comunitaria

Desde las organizaciones comunitarias remarcaron que el objetivo central del escrito es llevar tranquilidad y certidumbre a la población costera frente a la incertidumbre que generan los eventos hidrológicos.

Por último, los referentes de la Red expresaron la necesidad de recibir una pronta respuesta por parte del Municipio para entablar una mesa de trabajo articulada entre las vecinales, instituciones intermedias y el Estado municipal antes del inicio del período de mayores precipitaciones.

El Niño Alto Verde La Boca Municipalidad
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